Tragedia en Rosario: comienza el juicio a joven que atropelló a familia cordobesa

Este lunes comenzará el juicio contra Agustín David López Gagliasso, de 21 años, único imputado por la tragedia ocurrida el 21 de enero de 2025 en la costanera central de Rosario. Esa noche, el joven atropelló a una familia de turistas oriunda de Córdoba que se encontraba de vacaciones en la ciudad. Como consecuencia del impacto murieron Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17. Victoria, la hija menor, resultó herida y fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde logró recuperarse.

El tribunal que tendrá a su cargo el debate estará integrado por Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. López Gagliasso será juzgado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por las heridas provocadas a otros integrantes de la familia y a la joven que viajaba como acompañante. Por estos delitos, la Fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión.

Además de las muertes de Tania y Agustina, la acusación contempla las lesiones sufridas por Victoria, por su padre, Diego García, de 45 años, y por Giovanna R., quien viajaba junto al imputado en el Peugeot 206. La joven sufrió un traumatismo abdominal y debió ser trasladada a una clínica privada. Durante la investigación, su situación fue analizada como la de una víctima y testigo y no como una posible cómplice del conductor.

El abogado defensor de López Gagliasso, Carlos Varela, había intentado modificar la calificación legal planteada por las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, pero su pedido fue rechazado. De esta manera, a casi 20 meses del siniestro, el joven deberá enfrentar el juicio mientras continúa detenido bajo prisión preventiva. En caso de ser condenado, además de la pena de prisión, podría recibir una inhabilitación para conducir durante 10 años.

Según pudieron reconstruir los investigadores, López Gagliasso circulaba junto a Giovanna R. por la zona sur de Rosario cuando ingresó al túnel de avenida Illia. El recorrido terminó en la intersección con Presidente Roca, donde perdió el control del vehículo y embistió a la familia cordobesa.

Las pericias determinaron que el automóvil alcanzó una velocidad de 120,7 kilómetros por hora y que el conductor realizó maniobras de zigzag en el marco de una discusión previa con un motociclista al que habría intentado alcanzar. Al llegar a Presidente Roca, el Peugeot 206 derrapó hacia la vereda este y terminó impactando contra los integrantes de la familia.

Tania y Agustina murieron en el acto como consecuencia de las heridas sufridas. Victoria fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y quedó fuera de peligro, mientras que su padre, Diego García, sufrió lesiones que no requirieron internación.

Las pruebas reunidas durante la investigación también determinaron que López Gagliasso no accionó los frenos antes de perder el control del vehículo. El análisis de alcoholemia, en tanto, arrojó que tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Para las fiscales, este dato tuvo un peso menor frente a la magnitud de la conducta que se le atribuye.

Uno de los principales puntos de la acusación es precisamente la velocidad a la que circulaba el joven. El vehículo alcanzó los 120 kilómetros por hora en una zona urbana, una cifra que prácticamente duplicaba la máxima permitida. A esto se suma el testimonio de Giovanna, quien, según la investigación, le pidió que frenara y le advirtió: "Nos vamos a matar".

Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), lo ocurrido no fue simplemente un accidente ni un descuido. Las fiscales sostienen que López Gagliasso tomó conocimiento del riesgo que implicaba su conducta y, pese a ello, decidió continuar. Por esa razón, la Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos descartó la figura de homicidio culposo, cuya pena máxima es de 10 años, y sostuvo la acusación por homicidio simple con dolo eventual.

La Fiscalía considera que el joven se representó la posibilidad de provocar un resultado fatal, asumió ese riesgo y continuó con su accionar. La discusión de tránsito que habría mantenido con un motociclista y la posterior persecución, sumadas a la velocidad y las maniobras realizadas en una zona de la costanera frecuentada por vecinos y turistas, forman parte de los elementos que serán analizados durante el juicio.

Ahora será el tribunal el que deberá determinar la responsabilidad penal de López Gagliasso y establecer si la conducta desplegada aquella noche permite encuadrar el hecho en la figura de homicidio simple con dolo eventual.