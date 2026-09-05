Fallece Robin Morgan, influyente poeta y feminista, a los 85 años en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — La emblemática figura del feminismo estadounidense, Robin Morgan, quien se destacó como poeta, ensayista y editora, ha fallecido a los 85 años. Su deceso ocurrió el sábado en Nueva York, luego de enfrentar problemas de salud en las semanas previas, según lo confirmó su hijo, Blake Morgan. Su muerte se produjo apenas unos días después de la pérdida de su amiga y colega activista, Gloria Steinem.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Morgan fue una voz clave en el feminismo de la segunda ola, contribuyendo a redefinir la experiencia femenina en Estados Unidos. A pesar de haber sido una vez considerada la "Chica estadounidense ideal", su trayectoria estuvo marcada por la rebeldía y la búsqueda de justicia social, lo que le valió un notable reconocimiento, así como un historial carcelario y un expediente en el FBI.

Una de las acciones más memorables de Morgan fue su participación en la primera protesta contra el certamen de Miss Estados Unidos en 1968, donde se unió a otras feministas en un acto que se volvió icónico, simbolizando la lucha contra la cosificación de la mujer. La antología que editó en 1970, "Sisterhood is Powerful" ("La sororidad es poderosa"), se considera un texto fundamental del feminismo moderno.

Más allá de su activismo, Morgan se consideraba principalmente poeta, y su poesía fue un motor que impulsó su compromiso social. Su hijo, Blake, recordó su capacidad para destilar ideas complejas en versos concisos, citando una de sus frases más memorables: "el odio generaliza, el amor especifica".

Lectura rápida ¿Quién fue Robin Morgan?

Una destacada poeta y feminista estadounidense, influyente en el movimiento de la segunda ola. ¿Qué hizo Morgan en su vida?

Fue poeta, ensayista y editora, además de activista feminista que organizó protestas significativas. ¿Cuándo falleció?

Falleció el 5 de septiembre de 2026, a los 85 años. ¿Cuál fue su legado?

Su trabajo y escritos han sido fundamentales en la lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. ¿Qué frase famosa dijo Morgan?

"El odio generaliza, el amor especifica", reflejando su visión sobre el activismo y el amor.

Además de su impacto en el activismo, Morgan es conocida por haber acuñado el término "herstory", una forma feminista de referirse a la historia. Su poema "Monster" ("Monstruo") se convirtió en un himno en las manifestaciones feministas, con versos que claman por una revolución de mujeres. Su obra "Arraignment" ("Comparecencia") también es recordada por abordar la figura de la fallecida Sylvia Plath y el impacto de su vida y muerte en el movimiento feminista.

La vida personal de Morgan fue igualmente singular, habiendo tenido relaciones con hombres y mujeres. Se casó durante más de 20 años con el poeta Kenneth Pitchford, con quien tuvo a su hijo, quien también se ha destacado en el ámbito musical.

En sus memorias de 2001, "Saturday’s Child" ("Hijo del sábado"), Morgan reflexionó sobre su vida, expresando asombro por su trayectoria y su capacidad de mantener un sentido del humor. Su vasta producción literaria incluye más de 20 libros, destacándose "The Word of a Woman: Feminists Dispatches" y otros títulos que han dejado una huella en la literatura feminista contemporánea.

A lo largo de su vida, Morgan fue reconocida por su capacidad de organización y su compromiso con la causa feminista, cofundando grupos como el Sisterhood Is Global Institute y el Women’s Media Center junto a Steinem y Jane Fonda. Su legado perdura en la lucha por la igualdad de género y en la literatura feminista.

Su historia es un testimonio del poder de la voz femenina y de la resiliencia ante las adversidades, y su influencia seguirá resonando en las futuras generaciones de feministas.