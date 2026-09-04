Marcos Juárez vota en clave estrictamente local: sin sellos nacionales ni visitas de peso

Lo que alguna vez tuvo proyección nacional hoy se discute puerta a puerta. La elección de intendente en Marcos Juárez cerró sus campañas con un perfil marcadamente local: ningún candidato lleva sello provincial o nacional y las figuras de peso evitaron aparecer.

La campaña prácticamente se ha limitado a la problemática de la propia localidad. No hubo visitas de relevancia de funcionarios, se han cuidado de no ir tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional.

Habrá siete listas habilitadas y alrededor de 24 mil ciudadanos en condiciones de votar. Las encuestas concentran las mayores chances en tres nombres para reemplazar a Sara Majorel, quien decidió no buscar la reelección. Su gestión no está bien valorada y los principales candidatos se despegan de cualquier cercanía con la actual administración.

Pedro de la Rosa: experiencia y “ningún” apoyo externo

El exintendente Pedro de la Rosa, que gobernó dos períodos y fue ministro de Producción de la provincia, reivindica su trayectoria. “Nosotros ya tenemos ocho años de experiencia, hemos hecho mucho para Marcos Juárez, hemos hecho desagües pluviales, 125 obras en total” y destaca la llegada social en educación, cultura y deporte.

Sobre el respaldo político actual fue categórico: “Con ninguno”. Aunque históricamente se lo vincula a lo que fue Cambiemos y recibió gestos personales de referentes, en esta campaña se presenta sin aparato provincial ni nacional.

Verónica Crescente: “Un proyecto de Marcos Juárez para Marcos Juárez”

Otra de las candidatas con chances según las mediciones es Verónica Crescente. En la misma línea, rechaza cualquier dependencia de estructuras superiores.

“Consideramos que esto es una gran comisión de vecinos que quiere presentar un proyecto de Marcos Juárez para Marcos Juárez. Nosotros no estamos ligados a partidos provinciales ni nacionales”, afirmó. Reivindica la fuerza vecinal que gobernó la ciudad durante años y deja en claro que van “por su cuenta”.

Germán Font y la alianza local Generación MJ

El tercer nombre que aparece con posibilidades es Germán Font. Aunque mantiene sintonía personal con el gobernador Martín Llaryora —fue funcionario hasta hace poco—, también insiste en la independencia.

“Armamos una alianza que es Generación MJ, un partido totalmente local, con gente de Marcos Juárez”, explicó. Valoró que, a diferencia de otras elecciones, esta vez se pudieron discutir los problemas concretos de la ciudad en lugar de quedar subordinados a las figuras nacionales o provinciales.

Del “kilómetro cero” al vecinalismo puro

En 2014 Marcos Juárez se convirtió en el punto de partida simbólico de Cambiemos y la elección adquirió envergadura nacional. Una década después el escenario es otro: sin sellos, sin visitas de peso y con candidatos que compiten en clave estrictamente local, aunque con distintos tonos y trayectorias.

La disputa por la intendencia se juega, esta vez, dentro de los límites de la propia ciudad.

Informe de Federico Albarenque.