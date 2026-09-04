El queso más grande de América, de casi una tonelada, se corta en Río Cuarto con un fin solidario

La expectativa crece en la sala de los quesos de la exposición rural de Río Cuarto. Allí está a punto de comenzar uno de los momentos más esperados: el corte del denominado “queso solidario”, una pieza de dimensiones extraordinarias que, según las estimaciones de sus elaboradores, pesa entre 950 y 1.000 kilos y es considerada el queso más grande de América.

Alejandro Coria, técnico de la Escuela de Lechería, en diálogo con Cadena 3 explicó que la pieza fue elaborada aproximadamente 70 días atrás y que durante el proceso de maduración sufrió una merma de peso. El producto es un queso de pasta semidura y graso, elaborado mediante un sistema clásico de cherarización.

Para su producción se utilizaron nada menos que 10.000 litros de leche y dos cuajadas diferentes. Esa particularidad le otorgó al queso una característica visual distintiva: presenta dos tonalidades que generan un efecto marmolado en su interior.

“Es un queso tipo marmolado”, explicó Coria al describir la pieza que, después de varias semanas de elaboración y cuidado, finalmente será presentada al público para su degustación.

Pero detrás de sus dimensiones y de la curiosidad que despierta existe un objetivo mucho más importante. El queso fue elaborado con fines solidarios y su posterior remate permitirá recaudar fondos destinados a beneficiar a estudiantes.

El maestro Chávez, uno de los responsables de cuidar la pieza durante el proceso, contó que el equipo tomó el desafío con especial responsabilidad. “Había que cuidarlo como un niño”, expresó, al destacar el trabajo colectivo que permitió llegar hasta este momento.

La emoción también se hizo presente en los minutos previos al corte. Chávez destacó el acompañamiento del público y de todas las personas que se sumaron a la iniciativa. “Realmente una gran emoción por toda la gente que nos acompaña y por toda la gente que se va a solidarizar con este evento”, señaló.

El proyecto fue impulsado por un grupo de personas que trabajó durante semanas para concretar una producción fuera de lo común y, al mismo tiempo, darle un sentido social. “Las felicitaciones las tiene todo el equipo que encaró con fe, con ganas, el trabajo que se le encomendó”, sostuvo Chávez.

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La jornada continuará con la llegada de autoridades provinciales y representantes del sector rural. Luego del esperado corte, comenzará el remate de la pieza, que se transformará en el centro de atención de la exposición.

Entre aplausos para los maestros queseros y con una creciente expectativa entre los presentes, el queso de casi una tonelada está listo para dejar de ser una pieza de exhibición y convertirse en una herramienta de solidaridad.

Informe de Fernando Rasso