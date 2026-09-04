FOTO: Rosario: detuvieron a un hombre con 28 cruces funerarias en el Cementerio El Salvador.

Un hombre de 39 años fue aprehendido este viernes por la tarde luego de ser sorprendido cuando salía del Cementerio El Salvador con una valija que contenía 28 cruces funerarias.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 17, en inmediaciones de avenida Francia al 1800. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado tras un aviso sobre un hombre que estaría ocasionando daños dentro del predio.

Al arribar, los efectivos observaron al sospechoso salir del cementerio con una valija. Al advertir la presencia policial, el hombre aceleró su marcha, por lo que fue identificado y posteriormente se inspeccionó el equipaje.

En el interior de la valija, los agentes hallaron 28 cruces funerarias, motivo por el cual procedieron a su aprehensión y al secuestro de los elementos.

El detenido, identificado como Julio César O., de 39 años, fue trasladado junto con el procedimiento a la Comisaría 2ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.