Detuvieron a un hombre con 28 cruces funerarias en el Cementerio El Salvador
El detenido, identificado como Julio César O., de 39 años, fue trasladado junto con el procedimiento a la Comisaría 2ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.
04/09/2026 | 22:51Redacción Cadena 3
FOTO: Rosario: detuvieron a un hombre con 28 cruces funerarias en el Cementerio El Salvador.
Un hombre de 39 años fue aprehendido este viernes por la tarde luego de ser sorprendido cuando salía del Cementerio El Salvador con una valija que contenía 28 cruces funerarias.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 17, en inmediaciones de avenida Francia al 1800. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado tras un aviso sobre un hombre que estaría ocasionando daños dentro del predio.
Al arribar, los efectivos observaron al sospechoso salir del cementerio con una valija. Al advertir la presencia policial, el hombre aceleró su marcha, por lo que fue identificado y posteriormente se inspeccionó el equipaje.
En el interior de la valija, los agentes hallaron 28 cruces funerarias, motivo por el cual procedieron a su aprehensión y al secuestro de los elementos.
El detenido, identificado como Julio César O., de 39 años, fue trasladado junto con el procedimiento a la Comisaría 2ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Lectura rápida
¿Quién fue aprehendido? Un hombre de 39 años identificado como Julio César O..
¿Qué llevaba el detenido? Una valija que contenía 28 cruces funerarias.
¿Cuándo ocurrió el procedimiento? Este viernes por la tarde, alrededor de las 17.
¿Dónde fue el incidente? En inmediaciones de avenida Francia al 1800, saliendo del Cementerio El Salvador.
¿Por qué fue aprehendido? Por estar causando daños dentro del predio del cementerio y por el hallazgo de las cruces funerarias.