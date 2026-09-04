Explosiones en depósito de pirotecnia en Bolivia: al menos dos muertos y 59 heridos

FOTO: Explosiones en depósito de pirotecnia dejan al menos dos muertos y 59 heridos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia — Al menos dos personas han muerto y 59 han sufrido heridas como resultado de dos explosiones que se produjeron el viernes en un depósito de pirotecnia ubicado en un cuartel cercano a la ciudad de La Paz, según lo informado por la policía local.

Las explosiones causaron daños en varias viviendas aledañas y afectaron la infraestructura del Centro de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Bolívar, situado en Viacha, a aproximadamente 35 kilómetros al suroeste de La Paz. Hasta el momento, las causas de las explosiones son desconocidas.

El coronel Roger Roca, subcomandante de la policía, declaró a los medios que "lamentablemente, dos personas han fallecido". Inicialmente, el Ministerio de Defensa había indicado en un comunicado que había alrededor de medio centenar de heridos, pero luego se actualizó la cifra de víctimas.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y otros fueron evacuados a La Paz para recibir atención médica. La mayoría de los afectados son militares, aunque también se registraron seis civiles entre los heridos, según el informe policial.

Los bomberos actuaron rápidamente para prevenir un posible incendio, mientras que los rescatistas buscaban a posibles víctimas entre los escombros. La policía acordonó la zona, lo que obligó a muchos residentes a abandonar sus hogares cercanos al cuartel por motivos de seguridad.