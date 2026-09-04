Una beba de 2 años pelea por su vida tras ser atacada por dos perros dogo en Córdoba

Una beba de dos años se encuentra internada en estado crítico luego de ser brutalmente atacada por dos perros de raza dogo argentino en una vivienda de barrio Villa El Libertador, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Tras el hecho, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En el shock room, el equipo de guardia logró reanimarla y estabilizar sus signos vitales para permitir su posterior traslado al Hospital de Niños de la Capital, donde permanece bajo cuidados intensivos.

Pablo Beltramo, médico de guardia que asistió a la pequeña en la primera atención, detalló la severidad del cuadro: “Ingresó en paro cardíaco, la pudimos reanimar y estaba estable al momento del traslado. Presenta lesiones complejas en el abdomen y en otras partes del cuerpo”.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque dentro del domicilio familiar, mientras los profesionales médicos del Hospital de Niños monitorean hora a hora la evolución de la paciente.

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