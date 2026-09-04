El ejército pakistaní reporta la muerte de 48 milicianos en redadas en Baluchistán

ISLAMABAD — Las fuerzas de seguridad de Pakistán han informado que han acabado con la vida de 48 milicianos en una serie de operaciones contra sus escondites en la región suroeste del país, en las últimas 72 horas, según comunicó el ejército el viernes.

De acuerdo a un comunicado oficial, las redadas se llevaron a cabo basándose en información de inteligencia y se realizaron en los distritos de Mastung, Sibi, Quetta y Kalat, en la provincia de Baluchistán. Durante estas operaciones, las fuerzas de seguridad también lograron recuperar un arsenal de armas.

El ejército describió a los fallecidos como "Khawarij", un término que utiliza el gobierno pakistaní para referirse a miembros de grupos armados que han sido proscritos, incluyendo el Ejército de Liberación de Baluchistán y Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Además, se indicó que las fuerzas de seguridad continuaban registrando la zona en busca de otros milicianos que pudieran permanecer en la región. El ejército también calificó a los milicianos muertos como "terroristas patrocinados por India", aunque no se presentaron pruebas ni más detalles al respecto.

La provincia de Baluchistán es la más extensa de Pakistán, pero cuenta con una baja densidad poblacional. Esta región ha sido escenario de una insurgencia separatista que ha sido liderada por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, el cual ha llevado a cabo numerosos ataques en años recientes.

Este acontecimiento se produjo un día después de que el ejército anunciara que sus fuerzas habían eliminado a 15 milicianos que intentaban cruzar desde Afganistán hacia el noroeste de Pakistán.

La violencia relacionada con milicianos ha aumentado en Pakistán en los últimos meses, y gran parte de esta se atribuye al TTP, que aunque es independiente, mantiene estrechos vínculos con los talibanes afganos.

Las autoridades de Pakistán sostienen que muchos de los líderes e insurgentes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, una acusación que ha sido negada por Kabul.