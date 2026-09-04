El gobierno argentino desmiente entrega de base naval en Tierra del Fuego a Estados Unidos

BUENOS AIRES — El gobierno argentino desmintió el viernes que la base naval que se construirá en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano a las islas Malvinas, vaya a ser cedida a Estados Unidos, su principal aliado en la región. Esta afirmación surge tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había anunciado la construcción de la base en el contexto de un nuevo enfoque en la política de soberanía sobre las islas.

El canciller Pablo Quirno respondió a las críticas de la oposición, que cuestionó el anuncio realizado por Milei. El mandatario hizo el anuncio poco después de que el ex presidente Donald Trump sugiriera que podría cambiar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que históricamente se ha alineado con la administración británica de las islas.

Trump había expresado su descontento con Londres por no haber brindado el apoyo militar adecuado durante la guerra con Irán, lo que generó especulaciones sobre un cambio en la política estadounidense hacia las Malvinas.

Quirno defendió la decisión del gobierno argentino, afirmando que el país actuará en defensa de sus "intereses" estratégicos y rechazó las acusaciones de que Milei está "prestando servicios" a Estados Unidos. El canciller también mencionó que Tierra del Fuego es un punto crucial en el Atlántico Sur y que la base servirá para brindar apoyo logístico a las naciones que operan en la Antártida, así como para el monitoreo del extenso mar argentino.

El exministro de Defensa Jorge Taiana, que ocupó el cargo durante la presidencia de Alberto Fernández, se unió a las críticas, subrayando que la base "nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero". Taiana recordó que la construcción de la base había comenzado en 2022, pero que el gobierno actual detuvo las obras.

Quirno también aclaró que no ha habido conversaciones con Washington para que este interceda ante Londres en el reclamo de soberanía sobre las islas. Argentina ha reclamado desde 1833 la soberanía de las Malvinas, un conflicto que escaló en 1982 durante la guerra entre ambos países, resultando en la derrota de Argentina.

En respuesta a la creciente tensión, el gobierno británico reafirmó su compromiso "inquebrantable" con el archipiélago. Por su parte, Milei anunció un proyecto de reforma de la legislación para endurecer las sanciones contra las empresas que participen en la explotación de recursos hidrocarburíferos en Malvinas. Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum continúan desarrollando el yacimiento offshore Sea Lion con el apoyo de las autoridades de las islas, afirmando que los recientes acontecimientos no afectarán significativamente el desarrollo del proyecto.