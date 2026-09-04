Influencers y etiqueta: la nueva realidad del tenis en el US Open 2023

FOTO: Presencia de influencers y la etiqueta en el tenis se vuelven temas candentes en el US Open

NUEVA YORK — La tenista Naomi Osaka ha tenido una carrera marcada por su capacidad de concentración, pero su reciente partido en el Abierto de Estados Unidos evidenció una notable excepción. "Hubo un momento en el que había gente gritando y esas cosas", comentó Osaka. "Se podía escuchar con bastante claridad".

El origen de estas interrupciones se atribuye a un grupo de influencers y creadores de contenido que han recibido un acceso inusual durante este torneo. De hecho, la cantidad de creadores acreditados ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a que su presencia y la etiqueta en el tenis se conviertan en un tema candente en Flushing Meadows.

El juez de silla Kader Nouni tuvo que amonestar a un grupo de influencers en un palco por grabar un video en medio de un punto. Además, otro incidente la noche del lunes involucró una luz de aro brillante utilizada para tomar fotos. En el segundo partido de Osaka, la jueza de silla Marijana Veljovic tuvo que pedir varias veces a los aficionados que guardaran silencio, un esfuerzo que fue apreciado por las jugadoras.

"Puede ser algo bueno que la gente haga popular el deporte del tenis entre su público específico, pero creo que tiene que gestionarse mucho mejor, especialmente en una situación como un partido de primera ronda", expresó Osaka tras avanzar a la tercera ronda. "En general, creo que hay enormes aspectos positivos... Quieres que la gente siga haciendo crecer el deporte. Simplemente creo que tiene que ser de una manera en la que todos conozcan las reglas y la etiqueta".

La Asociación de Tenis de Estados Unidos comenzó a invitar a creadores el año pasado, y su portavoz Brendan McIntyre destacó que alcanzar nuevas audiencias es esencial para el crecimiento del deporte y del US Open.

Las interrupciones no se limitaron a Osaka. En su partido contra Katerina Siniakova, también se reportaron ruidos molestos provenientes del público. "A veces la gente no se da cuenta de que incluso cuando están, digamos, arriba y están hablando, se puede oír abajo (en la cancha)", explicó Siniakova.

El estadio Arthur Ashe, considerado la cancha central del torneo, se ha vuelto un lugar donde los asistentes suelen posar para fotos en medio de los partidos, a menudo con un famoso cóctel en la mano. Coco Gauff, la campeona de 2023, comentó que muchos asistentes probablemente son nuevos en el tenis y no conocen las reglas. "Si te invitan a una alfombra roja, no aparecerías en jeans. Creo que se trata simplemente de seguir la etiqueta del deporte", sugirió.

Por su parte, Madison Appel, una tenista universitaria y también influencer, ha respondido a las críticas en redes sociales ofreciendo consejos sobre cómo comportarse en los partidos. "El problema no es el influencer: el problema es que nadie entiende la etiqueta del tenis", afirmó Appel. "Deberías estar en tu asiento, no tomando fotos y manteniendo el silencio".

A medida que el torneo avanza, se han comenzado a mostrar mensajes en las pantallas del estadio instando a los espectadores a abstenerse de usar fotografía con flash. Mientras Osaka siente que el ruido es más perturbador que las luces, Gauff se preocupa más por las fotografías con flash.

Las jugadoras tienen sentimientos encontrados sobre la presencia de influencers. Daniil Medvedev, el octavo del mundo, se mostró a favor de hacer el tenis más popular, aunque reconoció que puede haber inconvenientes. "Si molesta durante el juego, siempre se lo dices al árbitro", comentó Medvedev.

Por otro lado, Frances Tiafoe no ve inconvenientes en la creciente asistencia al torneo, mientras que Jessica Pegula cuestionó si se ha llegado a un punto de inflexión en cuanto a la etiqueta. "Parece un poco irrespetuoso. Creo que este año se ha pasado un poco", concluyó Pegula.