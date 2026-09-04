La EPA de EE. UU. busca opiniones sobre nueva norma que restringe la protección de humedales

WASHINGTON — La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha solicitado comentarios adicionales del público en un intento por redefinir el alcance de la ley de agua limpia, lo que podría limitar de manera significativa los humedales que quedan bajo su protección.

Este pedido, anunciado el viernes, se produce casi un año después de que la EPA propusiera una norma que redefine las "aguas de Estados Unidos" (WOTUS), en respuesta a un fallo de la Corte Suprema en 2023 que eliminó las protecciones federales para extensas áreas. La solicitud de nueva información es inusual y refleja la complejidad del tema, que ha sido objeto de debate en tribunales durante décadas, alcanzando la Corte Suprema en dos ocasiones desde 2006.

La propuesta actual es una norma "suplementaria" que, según la EPA, permitirá al organismo y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos evaluar una gama más amplia de opciones mientras avanzan hacia una norma final que implemente completamente la decisión de la Corte Suprema en el caso conocido como Sackett vs. EPA.

El fallo de 2023 limitó drásticamente la autoridad del gobierno federal para supervisar la contaminación del agua en ciertos humedales, favoreciendo los derechos de propiedad sobre las preocupaciones por la calidad del agua. Esta decisión benefició a Michael y Chantell Sackett, una pareja de Idaho que deseaba construir una vivienda cerca de un lago.

Una vez que la nueva norma sea definitiva, se espera que reduzca la "burocracia" y proteja la calidad del agua, reconociendo que los estados y tribus están en la mejor posición para gestionar sus recursos hídricos, según afirmó la EPA.

La norma brindará mayor previsibilidad a propietarios de tierras, agricultores, ganaderos, productores de energía, el sector tecnológico, promotores inmobiliarios y pequeñas empresas. La medida se centrará en cuerpos de agua relativamente permanentes, como arroyos, océanos, ríos y lagos, así como humedales que estén directamente conectados a esos cuerpos de agua.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, declaró: "El objetivo de la EPA es una definición duradera de WOTUS que cumpla la ley y ponga fin a la onerosa incertidumbre regulatoria".

La solicitud de comentarios adicionales refleja un compromiso con la transparencia y la participación pública, asegurando que se consideren diversas opciones de política. "Esperamos con interés la retroalimentación del público sobre este aviso suplementario, que ayudará a fortalecer la experiencia del mundo real detrás de la norma final", agregó Zeldin.

La propuesta de noviembre para reescribir la norma sobre el agua forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente republicano Donald Trump para revertir regulaciones ambientales, lo que algunos críticos consideran un regalo a los ganaderos y contaminadores industriales.

El especialista en políticas del Centro para la Diversidad Biológica, J.W. Glass, advirtió que el plan podría tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas acuáticos de EE. UU., al eliminar la protección de humedales vitales para la vida silvestre.

La EPA y el Cuerpo de Ingenieros aceptarán comentarios públicos durante 30 días una vez que el plan suplementario se publique en el Registro Federal, lo que está previsto para la próxima semana. Hasta ahora, han realizado tres reuniones públicas sobre la norma propuesta, generando más de 220.000 comentarios de diversas partes interesadas.