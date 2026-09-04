Cocaleros desafían estado de excepción y marchan en protesta contra el gobierno de Paz

FOTO: Cocaleros afines a Evo Morales desafían estado de excepción para protestar contra el gobierno

COCHABAMBA, Bolivia — Miles de cocaleros y simpatizantes del expresidente boliviano Evo Morales realizaron el viernes una marcha en el centro de Bolivia, desafiando el estado de excepción que el gobierno impuso, para protestar por la escasez de combustibles y las políticas del mandatario Rodrigo Paz.

La policía no intervino en la manifestación, que se llevó a cabo de manera pacífica. Morales no participó en la marcha, ya que se encuentra en su bastión cocalero del Chapare, evadiendo una orden judicial de detención por presunto abuso de una menor durante su mandato (2006-2019). Sin embargo, alentó a sus seguidores a dejar sus actividades agrícolas y marchar hacia Cochabamba.

Esta movilización representa la primera protesta de cocaleros desde las intensas manifestaciones de mayo y junio, que duraron 53 días y paralizaron gran parte del país. En ese momento, varios sindicatos exigieron la renuncia de Paz debido a la falta de respuestas ante la crisis económica y la escasez de combustibles. El presidente acusó a Morales de fomentar esas protestas para desestabilizar su gobierno.

En redes sociales, Morales criticó al presidente, calificándolo de "neocolonial y neoliberal" y acusándolo de someterse a intereses de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional.

"Este gobierno quiere rifar nuestros recursos naturales, no escucha al pueblo. No vamos a permitir más daño a la economía, esto es un aviso, vamos a seguir en la lucha", expresó el dirigente cocalero Isidro Auca al liderar la manifestación.

Los manifestantes también alzaron sus voces contra la inflación, gritando: "¡Todo sube de precio, menos los salarios!, ¡No alcanza el dinero!".

La manifestación se lleva a cabo en un contexto de estado de excepción, que el gobierno de Paz instauró en junio tras las protestas que causaron desabastecimiento de combustibles, oxígeno medicinal y alimentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, comentó: "Nadie puede estar por encima de la ley, menos un expresidente. Morales debe rendir cuentas a la justicia".

Justiniano también alcanzó acuerdos con productores agrícolas que habían bloqueado carreteras en rechazo a un reciente aumento del precio del diésel para grandes consumidores, en medio de la crisis de abastecimiento que afecta a la producción agropecuaria.

En casi un año de gestión, Paz no ha logrado resolver los problemas económicos que heredó de los gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025), incluyendo la caída de la producción de hidrocarburos, una reducción en la generación de divisas para importar gasolina y diésel, y una inflación que alcanzó el 20% el año pasado.

Justiniano adelantó que varios legisladores podrían estar dispuestos a extender el estado de excepción, que vence el 20 de septiembre.