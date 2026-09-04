La Ciudad de Buenos Aires hará obligatoria la sala de 3 años desde 2027

FOTO: La sala de 3 años ya es obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

Por Federico Albarenque

La sala de 3 años será obligatoria en la ciudad de Buenos Aires desde el ciclo lectivo 2027. La Legislatura porteña sancionó este jueves, por unanimidad, una ley que amplía la escolaridad obligatoria y busca reducir las desigualdades en el acceso a la educación durante la primera infancia.

Actualmente, la obligatoriedad comienza a los 4 años. Con la nueva norma, abarcará los tres últimos años del jardín de infantes: las salas de 3, 4 y 5. Además, la ley define a la educación inicial como una unidad pedagógica que comprende desde los 45 días de vida hasta los 5 años inclusive.

Para implementar el cambio, se contempla un plazo de dos años para adecuar la oferta de salas de 3 e incorporar a la enseñanza oficial a los chicos que concurren a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales. Esa transición deberá generar las condiciones para mantener la extensión de las jornadas de las instituciones de origen.

La Ciudad también deberá garantizar progresivamente la disponibilidad de doble jornada y una modalidad de asistencia flexible, con opciones de jornada simple o doble para las familias que lo requieran.

La medida parte de una cobertura elevada, aunque con diferencias sociales y territoriales. Según la Encuesta Anual de Hogares porteña, la escolarización de los niños de 3 años alcanzó el 91,2% en 2024. En tanto, la asistencia de los chicos de 4 y 5 años se encuentra próxima al 100%, de acuerdo con los fundamentos de la ley.

La nueva obligatoriedad apunta a reducir esas brechas y a dar continuidad a las trayectorias educativas dentro de una oferta que reúne a jardines estatales, privados y otros espacios de atención a la primera infancia.

El texto aprobado surgió de un acuerdo entre proyectos de Manuela Thourte (UCR), Sergio Siciliano (Vamos por Más) y María Bielli (Fuerza por Buenos Aires).

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la sanción y destacó el respaldo de todas las fuerzas políticas. "Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico", sostuvo. También remarcó la importancia de esa etapa para el lenguaje, el juego, la convivencia y el aprendizaje.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, afirmó que el inicio temprano de la trayectoria escolar es una prioridad y consideró que la obligatoriedad de la sala de 3 permitirá garantizar mejores oportunidades de desarrollo integral.

Siciliano, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, vinculó la iniciativa con la inclusión. "Empezar antes con la escolarización significa igualar oportunidades", expresó.

Thourte puso el foco en la responsabilidad estatal de garantizar el acceso. "Agregamos un año a la escolaridad y eso implica decirle al Estado que tiene la obligación de brindar la oportunidad para todos los niños y niñas de 3 años de tener una vacante", señaló.

Bielli destacó que ampliar la educación inicial permite garantizar derechos y contribuye al desarrollo económico y social. Desde La Libertad Avanza, Marina Kienast también respaldó la medida y sostuvo que invertir en los primeros años favorece la movilidad social y el empleo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-