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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 5° y 23°. Se espera un día agradable con buena visibilidad y baja humedad.

04/09/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico y temperaturas para el 4 de septiembre

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Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la región de Salta en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que hará que la sensación térmica se mantenga cercana a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 5 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 6° y 13°, con cielo nublado. El lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 25°, con cielo despejado.

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