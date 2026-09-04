Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la región de Salta en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que hará que la sensación térmica se mantenga cercana a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 5 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 6° y 13°, con cielo nublado. El lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 25°, con cielo despejado.