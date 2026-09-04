Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un estado despejado y la temperatura actual es de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 35%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 8° y la máxima alcance los 19°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvias. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas de la mañana y un ambiente agradable por la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 5 de septiembre la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, se prevé una mínima de 2° y una máxima de 12°, también con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 1° y 15°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 25°, con cielo despejado.