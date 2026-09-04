En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Rosario presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 7° y 19°. La humedad es del 35% y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

04/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un estado despejado y la temperatura actual es de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 35%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 8° y la máxima alcance los 19°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvias. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas de la mañana y un ambiente agradable por la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 5 de septiembre la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, se prevé una mínima de 2° y una máxima de 12°, también con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 1° y 15°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 25°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf