Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 37%, lo que proporciona un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para este viernes 4 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, contribuyendo a un día agradable y soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el sábado 5 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 9° y una máxima de 14°, bajo un cielo nublado. Para el lunes 7 de septiembre, se prevé un regreso al clima despejado, con mínimas de 6° y máximas de 22°. El martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, las temperaturas aumentarán, con mínimas de 13° y máximas de 26°, manteniendo el cielo despejado.