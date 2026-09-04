Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 35%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en niveles bajos, y no se anticipan lluvias. El viento continuará soplando a una velocidad moderada, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más tempranas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 3° y los 22°. El sábado 5 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 3° y una máxima de 13°. El lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 15°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, también con cielo despejado.