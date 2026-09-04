El DJ Pegassi presenta su nuevo álbum "Ascencion" y explora nuevas sonoridades

CIUDAD DE MÉXICO — Tras haber dejado su huella en festivales como Tomorrowland, Awakenings y EDC Las Vegas, el DJ y productor belga Pegassi ha lanzado su álbum de mediana duración titulado "Ascencion". Este nuevo trabajo es un reflejo de su evolución artística y de la resurrección del trance, un género que lo inspiró desde su niñez.

El amor de Pegassi por el trance comenzó a florecer gracias a los CDs de sus padres en los años 2000, pero su paleta musical abarca también el tecno y el dance. En su nueva obra, expresa su alegría por el retorno del trance en las consolas, un estilo que había estado en un segundo plano durante años. "Me sorprende que la gente lo escuche de nuevo, y mi objetivo es crear melodías que provoquen emociones profundas", comentó.

El álbum captura una amplia gama de emociones, desde la introspección hasta el estado de alerta. Pegassi explicó que su intención con "Ascencion" es llevar su sonido a una nueva dimensión, mostrando diversas facetas de su arte.

Desde su primera experiencia en un festival a los 16 años, donde quedó cautivado por Netsky, Pegassi se dedicó a producir música a través de tutoriales en línea. A pesar de sus intentos de tocar la guitarra eléctrica, su déficit de atención lo llevó a enfocarse en la producción musical, lo que finalmente lo llevó a tener presentaciones en Bélgica y más allá.

Con el paso de los años, su popularidad creció gracias a temas como "Yoyoyo" y "227kg", que le abrieron las puertas a grandes escenarios. "Es asombroso pensar en lo rápido que ha sucedido todo. Estoy agradecido por la oportunidad de actuar en grandes estadios", reflexionó.

En su nuevo álbum, Pegassi también ha incorporado sonidos orgánicos. En la pista "Forest Walk", se pueden escuchar sonidos de la naturaleza, como pájaros, que evocan la atmósfera de su hogar en un pequeño pueblo cerca de Amberes.

Además, la canción "Twinflame" fue inspirada en su relación con su novia, reflejando el concepto de almas gemelas. Otro tema, "Circles", se originó de una anécdota donde, al caminar en círculos, se le ocurrió la letra que resonó en sus presentaciones en vivo.

Su experiencia en Tomorrowland también influyó en su música, ya que buscó componer de manera original para orquesta, diferenciándose de versiones sinfónicas de sus temas electrónicos. "Me apasiona la música orquestal, aunque no es algo que muestro mucho como artista de música electrónica", confesó.

Recientemente, Pegassi también creó la canción oficial del equipo belga para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina. A pesar de la presión, logró completar la pieza en un día de trabajo intenso, describiendo la experiencia como un honor. "Hacer una canción para el equipo olímpico es como recibir una estatua en Bélgica", afirmó.

Con la vista puesta en el futuro, Pegassi aspira a presentarse en eventos internacionales como EDC México, continuando su camino en la música electrónica.