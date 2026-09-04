FOTO: Problemas en la carga de la tarjeta SUBE: usuarios preocupados a días del fin de semana

Buenos Aires, 4 de septiembre -- Los inconvenientes para cargar y acreditar saldo en la tarjeta SUBE persisten este viernes, en un día crucial para el transporte público debido al retorno de miles de trabajadores antes del fin de semana.

Los problemas comenzaron el miércoles y, tres días después, las dificultades siguen afectando a los usuarios. Las complicaciones se concentran en quienes realizan cargas electrónicas y luego intentan acreditarlas en sus tarjetas.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, desde SUBE indicaron que la situación se debe a "fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE", lo que puede provocar un funcionamiento intermitente de algunos de sus canales y aplicaciones.

"Nos encontramos monitoreando la situación para asegurar su pronta resolución", comunicaron desde el sistema. Hasta ahora, no hay un pronóstico sobre cuándo se normalizará el servicio.

La situación se vuelve más crítica este viernes, cuando aumenta el flujo de pasajeros que utilizan colectivos, trenes y subtes para regresar a sus hogares tras la jornada laboral y dar inicio al fin de semana.

La mayor dificultad surge cuando un usuario realiza una carga a través de billeteras virtuales, home banking o aplicaciones, pero luego no puede acreditar esos fondos en la tarjeta física. También se pueden presentar intermitencias en otros canales relacionados con el sistema.

En los colectivos que cuentan con pagos abiertos, los pasajeros pueden abonar el boleto sin necesidad de utilizar la tarjeta SUBE. Las alternativas incluyen tarjetas de débito, crédito y prepagas contactless Visa y Mastercard.

Adicionalmente, es posible pagar con celulares o relojes inteligentes que cuenten con tecnología NFC asociada a una tarjeta bancaria compatible, así como utilizar códigos QR a través de las aplicaciones habilitadas.

Para las recargas electrónicas pendientes, los métodos habituales de acreditación comprenden la app SUBE en dispositivos Android con NFC, las Terminales Automáticas SUBE y Carga a Bordo en colectivos habilitados. Sin embargo, estos canales también pueden verse afectados por las intermitencias.

Las opciones de pago directo permiten resolver el viaje en los servicios habilitados, pero no permiten acreditar una recarga pendiente en la tarjeta SUBE.

Por lo tanto, en un viernes con alto movimiento en el transporte público, la continuidad de los problemas genera inquietud entre los pasajeros que dependen de la tarjeta para viajar, a la espera de que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.

Agencia NA