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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, Mendoza presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. Se prevén vientos intensos en la cordillera y condiciones de baja humedad.

04/09/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre

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Alertas

El área cordillerana de Mendoza será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. Además, se prevén vientos del sector sur en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja durante el sábado 5, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo despejado, con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 21% y una visibilidad de 10,000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán moderadas, con una humedad baja que contribuirá a un ambiente seco. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 5 de septiembre habrá una mínima de 6° y una máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 6 se espera un cielo despejado, con mínimas de 2° y máximas de 10°. El lunes 7, las temperaturas oscilarán entre 5° y 15°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 8, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con condiciones de cielo despejado.

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