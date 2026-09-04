Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

El área cordillerana deserá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. Además, se prevén vientos del sector sur en las provincias dedurante el sábado 5, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.

Ahora

Las condiciones actuales enindican un cielo despejado, con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 21% y una visibilidad de 10,000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán moderadas, con una humedad baja que contribuirá a un ambiente seco. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 5 de septiembre habrá una mínima de 6° y una máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 6 se espera un cielo despejado, con mínimas de 2° y máximas de 10°. El lunes 7, las temperaturas oscilarán entre 5° y 15°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 8, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con condiciones de cielo despejado.