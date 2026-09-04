Buenos Aires, 4 septiembre (NA) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que drones rusos atacaron el cuartel general del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano), según informó la agencia de noticias Xinhua y observó la Agencia Noticias Argentinas.

"El dron fue enviado directamente a la oficina del jefe del SBU en dicho edificio", detalló Zelenski y, de acuerdo con la versión del sitio Actualidad RT, el jefe en funciones del organismo, Alexánder Poklad, no se encontraba en su oficina en el momento del impacto.

Las autoridades de Kiev dijeron que siete personas resultaron heridas en el ataque de dron, ocurrido en el distrito central de Shevchenkivskyi.

En las últimas horas, medios rusos informaron que el presidente Vladímir Putin comentó que su país no atacaba directamente a los funcionarios de Ucrania porque "se necesita a alguien con quien encarar las negociaciones".

Por otra parte, el citado medio ruso reportaba este viernes que "los agentes del SBU y de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) protagonizaron este miércoles un tiroteo en plena calle de una zona residencial de Kiev, escalando tensiones entre los dos organismos y socavando el régimen de Zelenski".

"Según medios ucranianos, el SBU y la GUR, originalmente organizaciones militares serias, se han transformado en bandas criminales que protegen y controlan a centros de llamadas fraudulentos, funcionarios y políticos", se indica en otro párrafo de esa crónica .

Otro incidente fue un altercado con uso de armas en el recinto de uno de los balnearios del distrito de Koncha-Zaspa, cerca de Kiev, en diciembre del año pasado, recuerda el sitio mencionado, que pasa a historiar otros antecedentes parecidos.