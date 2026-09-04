Álvaro Uribe, expresidente colombiano, enfrenta indagatoria por masacres y niega ser un asesino

BOGOTÁ — El expresidente colombiano Álvaro Uribe se presentó el viernes para rendir indagatoria en el marco de las investigaciones de la fiscalía sobre la creación de un grupo paramilitar y dos masacres ocurridas hace casi tres décadas. Uribe, quien ocupó la presidencia entre 2002 y 2010, expresó su tristeza ante la situación, manifestando su respeto hacia la Constitución, su familia y la justicia. "Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino", afirmó a los medios de comunicación antes de ingresar al juzgado en Bogotá.

La fiscalía inició en junio una investigación que involucra a Uribe por su posible participación en la formación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, en su natal Antioquia, así como en las masacres de La Granja y El Aro, que tuvieron lugar en 1996 y 1997, respectivamente.

Según la fiscalía, Uribe podría estar implicado en delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio de persona protegida. Se le acusa de haber "facilitado y promovido" las acciones del grupo paramilitar que operaba desde una hacienda que pertenecía a su familia en el noroeste del país. Las indagaciones también abarcan su posible participación en las incursiones paramilitares en los mencionados poblados, donde más de una docena de personas fueron asesinadas en circunstancias de indefensión, acusadas de ser guerrilleros.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las masacres de La Granja y El Aro. A pesar de las acusaciones, Uribe ha mantenido su inocencia y ha señalado que las investigaciones en su contra son parte de una persecución política en su contra. En un contexto anterior, a finales del año pasado, Uribe fue absuelto en segunda instancia de cargos por soborno a testigos y fraude procesal, casos que también consideró con raíces políticas.