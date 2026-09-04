Golpe para Alpine antes del GP de Italia: la noticia que complica al equipo de Colapinto

La escudería francesa Alpine, donde compite el argentino Franco Colapinto, recibió un fuerte impacto en la antesala del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Este revés se origina en la decisión de la FIA, que ha despojado a Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, del podio que había logrado en el Gran Premio de Mónaco hace casi tres meses.

En la carrera de Mónaco, Gasly había terminado en la tercera posición, pero la FIA lo reubicó en el séptimo puesto debido a una infracción por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Tras la apelación de Alpine, el organismo internacional reconsideró su decisión y le devolvió el tercer lugar al piloto francés.

No obstante, la FIA cometió otro error al confirmar que las sanciones continuaban vigentes, lo que ha sido un golpe inesperado tanto para Gasly como para el equipo. Esta situación ha resultado en la pérdida de nueve puntos para Gasly, quien contaba con 44 unidades y ahora se queda con 35.

El impacto de esta decisión es significativo para Alpine, ya que afecta su posición en la lucha por el quinto lugar en el campeonato de constructores, donde se encuentra compitiendo con Racing Bulls. A pesar de este duro revés, la escudería tiene la oportunidad de recuperar terreno, ya que quedan 12 fechas en el campeonato.

En el GP de Italia, tanto Gasly como Colapinto contarán con un nuevo paquete de mejoras que podría potenciar su rendimiento y aumentar sus posibilidades de sumar puntos en esta etapa del campeonato.