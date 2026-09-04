Mariano Martínez fue encontrado en Córdoba tras su desaparición
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, anunció que Mariano Martínez, quien estaba desaparecido desde el lunes, fue encontrado sano y salvo.
FOTO: Mariano Martínez fue encontrado en Córdoba tras su desaparición
En Córdoba, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, comunicó este viernes que Mariano Martínez, un joven de 21 años que había estado desaparecido desde el lunes, fue encontrado sano y salvo. Esta noticia ha traído alivio a familiares y amigos, quienes habían expresado su preocupación por su paradero.
La búsqueda del joven generó un gran despliegue de recursos y la colaboración de la comunidad, quienes se unieron en la búsqueda. La noticia del hallazgo fue recibida con alegría por todos aquellos que participaron en las tareas de búsqueda.
EN DESARROLLO...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Mariano Martínez?
Mariano Martínez fue encontrado sano y salvo tras haber estado desaparecido desde el lunes.
¿Quién confirmó su hallazgo?
El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido?
Estuvo desaparecido desde el lunes hasta su hallazgo el viernes.
¿Dónde fue encontrado?
Mariano fue encontrado en la provincia de Córdoba.
¿Cómo reaccionó la comunidad?
La comunidad se unió en la búsqueda y recibió la noticia con gran alivio y alegría.
[Fuente: Noticias Argentinas]