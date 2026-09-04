Mariano Martínez fue encontrado en Córdoba tras su desaparición

En Córdoba, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, comunicó este viernes que Mariano Martínez, un joven de 21 años que había estado desaparecido desde el lunes, fue encontrado sano y salvo. Esta noticia ha traído alivio a familiares y amigos, quienes habían expresado su preocupación por su paradero.

La búsqueda del joven generó un gran despliegue de recursos y la colaboración de la comunidad, quienes se unieron en la búsqueda. La noticia del hallazgo fue recibida con alegría por todos aquellos que participaron en las tareas de búsqueda.

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