Israel libera a cinco prisioneros libaneses en medio de negociaciones de paz con Beirut

FOTO: Israel libera a cinco prisioneros libaneses en el marco de las conversaciones con Beirut.

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Israel ha liberado a cinco civiles libaneses tras la colaboración de Beirut en la búsqueda de los restos de judíos libaneses asesinados durante la guerra civil de la década de 1980, en el contexto de las conversaciones de paz entre ambos países, mediadas por Estados Unidos.

La embajada estadounidense en Beirut consideró la decisión de Israel de liberar a prisioneros del Líbano como un "paso positivo", mientras ambas partes trabajan para cumplir un acuerdo negociado por Estados Unidos a principios de este verano.

"Celebramos la liberación de prisioneros por parte de Israel en el marco del Acuerdo Trilateral Líbano-Israel", expresó la embajada en X. "Este es un paso positivo. Instamos a ambas partes a seguir aprovechando este impulso de cara a la próxima ronda de conversaciones", reportó CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente libanés, Joseph Aoun, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y a Estados Unidos por "todos los esfuerzos e iniciativas" que el viernes "condujeron a la liberación del primer grupo de detenidos libaneses retenidos por el gobierno israelí".

Según informes de The Times of Israel y la BBC, los cinco liberados formaban parte de las aproximadamente 30 personas de Líbano que han sido detenidas por Israel antes y durante su guerra contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

El primero, Malek Kamal Ghazi, capturado en octubre de 2025, fue entregado el jueves por la Cruz Roja a las autoridades libanesas en el cruce fronterizo de Naqoura.

La entrega de los otros cuatro ciudadanos libaneses se retrasó hasta el viernes a las 11 de la mañana, según informó la emisora libanesa LBCI.

La Oficina del Primer Ministro israelí indicó que Israel había decidido "liberar a cinco civiles libaneses que se encontraban detenidos en zonas del sur del Líbano bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel".

"Tras interrogar a los cinco detenidos, quedó claro que son civiles que no pertenecen a ninguna organización terrorista, no están implicados en actividades terroristas y no hay motivo para mantenerlos detenidos en Israel", añadió la Oficina del Primer Ministro.

La oficina de Benjamin Netanyahu también mencionó que ha "dado instrucciones a los funcionarios para que intensifiquen los esfuerzos por localizar y devolver los cuerpos de los líderes de la comunidad judía del Líbano", que fueron "secuestrados y asesinados a mediados de la década de 1980 por organizaciones terroristas".

Durante la guerra civil libanesa de 15 años que finalizó en 1990, varios grupos terroristas chiítas, incluido Hezbolá, secuestraron y asesinaron a varios miembros de la disminuida comunidad judía del Líbano, incluyendo a figuras destacadas.