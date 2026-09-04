"Historias compartidas": la nueva propuesta de los domingos en Cadena 3
Lucas Botta y Agustín González conducirán un nuevo espacio dedicado a las personas, la cultura y los viajes. Desde este domingo, de 6 a 8, por Cadena 3.
04/09/2026 | 15:25Redacción Cadena 3
FOTO: "Historias compartidas": la nueva propuesta de los domingos en Cadena 3.
Desde este domingo, Lucas Botta y Agustín González llegan a las mañanas de Cadena 3 con "Historias compartidas. Cultura, viajes y encuentros", una nueva propuesta que se emitirá todos los domingos, de 6 a 8.
El programa parte de una idea sencilla: detrás de muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana hay una historia esperando ser contada.
Un apellido, una canción, una palabra, una receta familiar, un edificio, una costumbre o un viaje pueden convertirse en el punto de partida para descubrir de dónde venimos, cómo se formaron nuestras comunidades y de qué manera el pasado sigue presente en nuestra vida.
Con relatos, música, testimonios, curiosidades y recorridos por distintos lugares de Argentina y del mundo, Historias compartidas buscará acercarse al pasado desde las personas y las experiencias, lejos de una mirada académica o de una simple sucesión de fechas.
También habrá espacio para los viajes como una manera de conocer otras culturas, recuperar historias y descubrir aquello que une a lugares y generaciones aparentemente distantes.
En cada emisión, un gran tema funcionará como hilo conductor para recorrer diferentes historias y preguntarse qué huellas dejaron en el presente.
El primer programa tendrá como eje "¿De dónde venimos?" y tomará como punto de partida la inmigración y las historias que millones de familias trajeron consigo a Argentina.
"Historias compartidas. Cultura, viajes y encuentros", con Lucas Botta y Agustín González. Desde este domingo, de 6 a 8, por Cadena 3.
Lectura rápida
¿Qué programa se estrena en Cadena 3? "Historias compartidas. Cultura, viajes y encuentros".
¿Quiénes son los conductores? Lucas Botta y Agustín González.
¿Cuándo se emitirá el programa? Todos los domingos, de 6 a 8.
¿Cuál es el enfoque del programa? Explorar historias detrás de elementos cotidianos y su conexión con el pasado.
¿Cuál será el tema del primer programa? La inmigración y las historias de familias que llegaron a Argentina.