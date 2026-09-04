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Historias compartidas Notas

"Historias compartidas": la nueva propuesta de los domingos en Cadena 3

Lucas Botta y Agustín González conducirán un nuevo espacio dedicado a las personas, la cultura y los viajes. Desde este domingo, de 6 a 8, por Cadena 3. 

04/09/2026 | 15:25Redacción Cadena 3

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FOTO: "Historias compartidas": la nueva propuesta de los domingos en Cadena 3.

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Desde este domingo, Lucas Botta y Agustín González llegan a las mañanas de Cadena 3 con "Historias compartidas. Cultura, viajes y encuentros", una nueva propuesta que se emitirá todos los domingos, de 6 a 8.

El programa parte de una idea sencilla: detrás de muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana hay una historia esperando ser contada.

Un apellido, una canción, una palabra, una receta familiar, un edificio, una costumbre o un viaje pueden convertirse en el punto de partida para descubrir de dónde venimos, cómo se formaron nuestras comunidades y de qué manera el pasado sigue presente en nuestra vida.

Con relatos, música, testimonios, curiosidades y recorridos por distintos lugares de Argentina y del mundo, Historias compartidas buscará acercarse al pasado desde las personas y las experiencias, lejos de una mirada académica o de una simple sucesión de fechas.

También habrá espacio para los viajes como una manera de conocer otras culturas, recuperar historias y descubrir aquello que une a lugares y generaciones aparentemente distantes.

En cada emisión, un gran tema funcionará como hilo conductor para recorrer diferentes historias y preguntarse qué huellas dejaron en el presente.

El primer programa tendrá como eje "¿De dónde venimos?" y tomará como punto de partida la inmigración y las historias que millones de familias trajeron consigo a Argentina.

"Historias compartidas. Cultura, viajes y encuentros", con Lucas Botta y Agustín González. Desde este domingo, de 6 a 8, por Cadena 3.

Lectura rápida

¿Qué programa se estrena en Cadena 3? "Historias compartidas. Cultura, viajes y encuentros".

¿Quiénes son los conductores? Lucas Botta y Agustín González.

¿Cuándo se emitirá el programa? Todos los domingos, de 6 a 8.

¿Cuál es el enfoque del programa? Explorar historias detrás de elementos cotidianos y su conexión con el pasado.

¿Cuál será el tema del primer programa? La inmigración y las historias de familias que llegaron a Argentina.

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