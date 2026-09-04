Ecuador y Panamá fortalecen lazos en seguridad, comercio y migración durante encuentro presidencial

QUITO — En un esfuerzo por fortalecer la cooperación en temas de seguridad regional, el presidente Daniel Noboa recibió el viernes a su par panameño, Raúl Mulino, en una visita de Estado centrada en el desarrollo de un tratado comercial y en acciones conjuntas contra el crimen transnacional.

La reunión tiene lugar en la ciudad de Guayaquil, la segunda más importante de Ecuador, situada a 270 kilómetros al suroeste de Quito.

Al llegar al país andino, Mulino destacó: "Todos sabemos la difícil situación del Ecuador… tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos", según un comunicado de la presidencia panameña.

El presidente panameño también se comprometió a colaborar con Ecuador frente a la creciente violencia que lo afecta, que en 2025 registró más de 9.000 muertes violentas, uno de los índices más altos de la región.

Previamente, Noboa había declarado en una entrevista con radio I99 que se espera que los acuerdos que se firmen al finalizar la jornada permitan a ambos países complementarse en los ámbitos de seguridad, laboral, comercial, energético y migratorio.

En cuanto a la lucha contra "las mafias y el terrorismo", Noboa subrayó la importancia de compartir información entre ambos países. Además, expresó su interés en que Panamá pueda vender energía a Ecuador durante períodos de superávit, afirmando que "tienen excedentes a muy buen precio".

No es la primera vez que ambos mandatarios se reúnen; el año pasado mantuvieron un diálogo en España en el marco de una conferencia sobre financiación y desarrollo de las Naciones Unidas, y también coincidieron en enero en Ciudad de Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe organizado por la CAF.

Al finalizar el encuentro, se espera la firma de un acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, que busca fortalecer el comercio bilateral, así como la reciente inclusión de Ecuador en la lista de "países amigos" de Panamá, lo que favorecerá la migración y el intercambio profesional y turístico.

En términos comerciales, Ecuador tuvo un saldo favorable en 2025, exportando más de 177 millones de dólares en productos no petroleros e importando 122 millones, según datos del Banco Central.