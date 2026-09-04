La ONU adopta un nuevo mapa que representa el verdadero tamaño de África y ajusta otras dimensiones

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por varios países africanos para adoptar un mapa que refleja el tamaño real del continente africano y reduce las dimensiones de América del Norte y Europa con el objetivo de lograr una representación más precisa de la geografía mundial.

La resolución fue respaldada por 164 países; Estados Unidos votó en contra y otros seis estados se abstuvieron.

El nuevo mapa, conocido como Equal Earth, "ofrece una representación más precisa de los tamaños de las masas continentales y, a este fin, es una opción relevante para mejorar la precisión de la representación cartográfica del mundo", según la resolución patrocinada por Togo con el apoyo de otras naciones africanas, reportó France 24 y supo Noticias Argentinas.

La iniciativa insta a los Estados miembros a adoptar el nuevo mapa en lugar de la proyección tradicional de Mercator, diseñada para la navegación marítima por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569.

La proyección de Mercator, de uso común desde el siglo XVI, fue criticada porque muestra a África con un tamaño similar al de Groenlandia a pesar de que África es 14 veces más grande.

Mercator distorsiona la curvatura de la Tierra haciendo que los países cercanos al ecuador parezcan más pequeños, mientras que los países más cercanos a los polos aparecen agrandados.

En 2018, un equipo de cartógrafos creó un mapa de áreas iguales llamado Equal Earth para corregir esas distorsiones.

En febrero, los 54 estados miembros de la Unión Africana lo adoptaron, sosteniendo que representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunció que Francia abandonará la proyección de Mercator en favor de representaciones que muestren con mayor precisión la superficie de los países, informó France 24.

"Estados Unidos, Rusia y China tienen una prominencia visual desproporcionada en comparación con África, América Latina o el sudeste asiático", dijo Barrot; añadió que "las distorsiones terminan arraigándose en las percepciones" y que "ha llegado el momento de corregirlas".

Nueva Zelanda también mostró su desacuerdo con la proyección de Mercator; en 2018 un anuncio turístico protagonizado por la entonces primera ministra Jacinda Ardern bromeaba que ‘Nueva Zelanda está desapareciendo de los mapas mundiales’ por su posición en la esquina inferior derecha.