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Aryna Sabalenka avanza en el US Open tras vencer a Rakhimova en una intensa batalla

Aryna Sabalenka continúa su camino hacia el tercer título consecutivo en el US Open al derrotar a Kamilla Rakhimova 6-3, 6-4. El segundo set fue especialmente desafiante, con una duración de 54 minutos.

04/09/2026 | 15:54Redacción Cadena 3

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Sabalenka supera dura prueba en el US Open

FOTO: Sabalenka supera dura prueba en el US Open

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Aryna Sabalenka ha logrado avanzar en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, dando un paso más hacia la posibilidad de conquistar su tercer título consecutivo. En un encuentro disputado el viernes, la tenista bielorrusa se impuso a Kamilla Rakhimova con un marcador de 6-3, 6-4.

Sabalenka, primera cabeza de serie del torneo, enfrentó un desafío significativo en el segundo set, que se extendió por 54 minutos, superando incluso la duración total de su partido anterior.

"En el segundo set jugó un tenis increíble. De verdad me exigió muchísimo en el segundo set y me encanta cuando sacan su mejor tenis porque realmente me empujan a mejorar", expresó Sabalenka tras el encuentro.

Con este triunfo, la tenista busca convertirse en la primera mujer en obtener tres títulos consecutivos del US Open desde que Serena Williams lo logró entre 2012 y 2014. En la siguiente ronda, se medirá ante Diana Shnaider (15ta cabeza de serie) o Taylor Townsend.

En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz, defensor del título, también salió a la cancha para enfrentar al chino Yibing Wu.

Por su parte, Sorana Cirstea, de 36 años y que está considerando retirarse al final de esta temporada, se aseguró al menos un partido más en Grand Slam, tras vencer a la número 19, Jasmine Paolini, con un contundente 6-3, 6-3.

En otro partido destacado, la estadounidense Jessica Pegula (3) tuvo una remontada impresionante al superar a la canadiense Leylah Fernández (31) con un marcador de 1-6, 6-4, 6-3. Asimismo, la ucraniana Marta Kostyuk (11) despachó a la rusa Ekaterina Alexandrova con un claro 6-3, 6-2.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Sabalenka y Rakhimova?
Aryna Sabalenka ganó a Kamilla Rakhimova por 6-3, 6-4.

¿Qué duración tuvo el segundo set?
El segundo set duró 54 minutos, más que todo el partido anterior de Sabalenka.

¿A quién se enfrentará Sabalenka en la próxima ronda?
Sabalenka se medirá ante Diana Shnaider o Taylor Townsend en los octavos de final.

¿Quiénes son algunos de los otros jugadores destacados?
Carlos Alcaraz y Jessica Pegula también avanzaron en sus respectivos partidos.

¿Qué está considerando Sorana Cirstea?
Sorana Cirstea está contemplando retirarse al final de la temporada.

[Fuente: AP]

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