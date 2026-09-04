La historia de Ceres Demeter: bionanotecnología de Río Cuarto que conquista el mercado global

La empresa cordobesa Ceres Demeter avanza en su expansión internacional tras consolidar una propuesta tecnológica que combina microbiología agrícola y nanotecnología.

En el marco de la cobertura de la Expo Rural de Río Cuarto, el microbiólogo y cofundador de la firma, Christopher Kilmurray, detalló la actualidad de la compañía y los avances para desembarcar con sus desarrollos en el mercado norteamericano.

En diálogo con Cadena 3, Kilmurray confirmó que se encuentra en la Universidad de Misuri (Estados Unidos) para cerrar un acuerdo estratégico de cooperación. La firma, nacida en 2010 en Río Cuarto de la mano de Kilmurray y Sergio Bonanzea, cuenta actualmente con un equipo de más de 30 profesionales y opera en Argentina, Brasil y Paraguay.

Convergencia tecnológica para la nutrición y protección de cultivos

La principal innovación desarrollada por la empresa es la Convergencia bionanotecnológica, un sistema que integra soluciones microbiológicas con matrices inteligentes a escala nanométrica. Esta tecnología permite aplicar dosis mínimas de microelementos esenciales como zinc y oro para corregir deficiencias nutricionales en los suelos, facilitando la logística y la operatividad del productor agropecuario.

A su vez, el desarrollo abarca la protección vegetal en soja, maní y otros 13 cultivos mediante biofungicidas y terápicos biológicos que buscan complementar o reemplazar insumos químicos tradicionales.

Al respecto, Kilmurray enfatizó que la sustentabilidad es un requisito innegociable en su portafolio de productos: "Si no es amigable con el medio ambiente, dentro del portafolio de Ceres no va a aparecer un producto".

Visión global desde el interior productivo

A sus 38 años, el especialista destacó el valor de la formación científica desarrollada en la Universidad Nacional de Río Cuarto y el ecosistema agroindustrial del sur cordobés como plataforma de despegue hacia el mercado internacional.

"Nosotros queríamos intentar hacer una empresa global desde el primer día. El interior tiene la ventaja de tener al productor cerca y muy tecnificado. Argentina tiene la ciencia, las personas y el campo para ser un referente mundial en este cambio tecnológico", concluyó.