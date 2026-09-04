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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

El sorteo número 18881 de la quiniela matutina se realizó el viernes 4 de septiembre a las 15:00, destacando el número 6705, que se interpreta como "A primera (Gato)".

04/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18881 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 6705, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gato).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6705
2° 6057
3° 4330
4° 8675
5° 0943
6° 9093
7° 4797
8° 1126
9° 3000
10° 7105
11° 8134
12° 8768
13° 1334
14° 4741
15° 4844
16° 6830
17° 2276
18° 0080
19° 2759
20° 4821

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18881 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6705.

¿Qué significa el número 6705?
Se interpreta como "A primera (Gato)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 6705, 6057, 4330, 8675 y 0943.

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