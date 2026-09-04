Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

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El número de sorteo 18881 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 6705, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gato).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6705

2° 6057

3° 4330

4° 8675

5° 0943

6° 9093

7° 4797

8° 1126

9° 3000

10° 7105

11° 8134

12° 8768

13° 1334

14° 4741

15° 4844

16° 6830

17° 2276

18° 0080

19° 2759

20° 4821