Alejandro Dolina recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en un emotivo acto

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) - La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Alejandro Dolina en un acto que celebró su extensa trayectoria en la literatura, música, radio, televisión y otras áreas de la cultura argentina. La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, ante más de 700 personas.

El evento contó con la presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicedecano de Ciencias Sociales, Diego de Charras; junto a autoridades académicas, docentes, nodocentes, estudiantes, familiares, amigos e invitados especiales. Durante el acto, Dolina participó de un conversatorio con el escritor y psicólogo Gabriel Rolón.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la impulsora de este reconocimiento, que recibió la aprobación del Consejo Superior de la universidad. En sus fundamentos, la UBA destacó la carrera de Dolina como escritor, músico, compositor, conductor radial, actor y pensador, así como sus estudios en Letras, Historia y Música, además de su obra literaria, que incluye títulos como Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie.

Durante el elogio académico, la directora de la carrera de Comunicación, Larisa Kejval, resaltó la dimensión cultural de su obra, afirmando que los personajes de Dolina han logrado trascender la ficción para integrarse en la vida cotidiana. También enfatizó la capacidad de su universo creativo para combinar imaginación, humor, música, literatura, amor y melancolía.

Dolina, en su discurso, recibió la distinción con una mezcla de emoción, ironía y reflexión sobre el paso del tiempo. "Las alegrías después de cierta edad vienen acompañadas por una deliciosa melancolía y por una noble tristeza", expresó, al referirse a una mayor comprensión de la condición humana.

El autor también hizo hincapié en la importancia de la universidad pública como generadora de espacios de conocimiento e intercambio. Con su característico humor, admitió sentirse "un poco farsante" e "impostor" ante el reconocimiento académico, dado que su trayectoria no proviene del ámbito académico formal.

Sin embargo, subrayó que la universidad es un lugar donde se puede "recibir" y "dar" conocimiento, además de vivir momentos de comunión con otros. En este sentido, instó a priorizar la educación y la creación de universidades y colegios por encima de otras necesidades.

El homenaje culminó con una conversación entre Dolina y Rolón, en un encuentro que combinó el reconocimiento institucional con el humor y las reflexiones que caracterizan la obra del escritor.