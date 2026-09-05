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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Rosario presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 6° y 15°. La humedad es del 36% y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este.

05/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, y la humedad se encuentra en un 36%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de frescura. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas variadas. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 12°, con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 1° y 15°, también con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se espera un leve aumento, con mínimas de 5° y máximas de 20°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo parcialmente nublado.

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