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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 8° y 19°. Conocé todos los detalles sobre el estado del tiempo en la región.

05/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el sábado 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 50%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1018 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un día agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan variados. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa un clima con overcast clouds, con mínimas de 6° y máximas de 12°. El lunes 7, el cielo estará despejado, con mínimas de 2° y máximas de 17°. El martes 8, se espera un día soleado, con mínimas de 6° y máximas de 24°. Finalmente, el miércoles 9, las temperaturas oscilarán entre 11° y 26°, manteniendo el cielo despejado.

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