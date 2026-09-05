Agricultores en EEUU adoptan granos perennes para enfrentar el clima extremo

BELOIT, Kansas, EE.UU. — Bryce Black se encuentra de rodillas en un campo de trigo afectado por una sequía severa. Con dos tallos en la mano, destaca lo diminuta que es la espiga en comparación con su tamaño habitual.

Luego de una lluvia a finales de octubre del año pasado, este agricultor de cuarta generación tenía esperanzas para sus 728 hectáreas (1.800 acres) de trigo de invierno. Sin embargo, un invierno y una primavera secos desembocaron en una sequía extrema justo cuando el trigo necesitaba humedad para arraigar. Al final, logró cosechar solo unas 607 hectáreas (1.500 acres), marcando el rendimiento más bajo desde que asumió la granja familiar en 2017.

"Fue una de esas situaciones en las que solo hay que apretar los dientes y resistir", compartió Black, quien también cultiva maíz, soya y sorgo granífero en su finca de 1.821 hectáreas (4.500 acres). "Es desalentador, ¿sabes? Y es complicado saber qué hacer".

Ante fenómenos meteorológicos extremos, los agricultores buscan nuevas estrategias para proteger sus cultivos y mantener la rentabilidad. Un número reducido de ellos ha comenzado a integrar granos perennes en sus rotaciones de cultivos, lo que les permite mejorar la resiliencia frente a condiciones climáticas adversas, como sequías y lluvias intensas. Aunque los investigadores están trabajando en el desarrollo de versiones perennes de cultivos anuales como el trigo, el sorgo y el arroz, el avance es lento y la adopción generalizada enfrenta obstáculos, ya que los cultivos perennes suelen tener rendimientos inferiores, su cosecha puede ser complicada y el mercado aún está en desarrollo.

A pesar de estos retos, Black muestra interés. "Estoy en modo de supervivencia", admitió. "Si puedes plantar algo y no tienes que volver a hacerlo durante cuatro o cinco años... eso ahorraría muchísimo dinero, mucha mano de obra, (mucho) de todo. Eso es lo que lo hace atractivo".

Hace cinco años, David Mueller sembró un campo de 5 hectáreas (12 acres) de Kernza, un grano perenne similar a gramíneas nativas de Europa y Asia occidental. A diferencia de los cultivos anuales, los granos perennes se siembran una sola vez cada pocos años, lo que reduce la necesidad de tareas anuales de siembra, cosecha y resiembra.

Los sistemas radiculares de los granos perennes pueden alcanzar varios metros de profundidad, permitiendo que accedan al agua de capas más profundas del suelo, lo que les confiere una mejor resistencia a las sequías. Durante lluvias intensas, sus raíces absorben el exceso de agua, evitando la erosión del suelo. Estas raíces también capturan más carbono, contribuyendo a la reducción de la contaminación atmosférica.

La Kernza es uno de los varios cereales perennes en desarrollo en The Land Institute, ubicado en Salina, Kansas. Este instituto ha estado domesticando la Kernza desde 2001 y colabora con investigadores y agricultores de todo el mundo para crear versiones perennes de trigo, arroz, sorgo y otros cultivos.

En otras partes del mundo, agricultores en el sudeste asiático y en algunas regiones de África han comenzado a cultivar y cosechar arroz perenne. Sin embargo, la Kernza es el cultivo más avanzado, con su primera cosecha registrada en 2010.

El año pasado, en Estados Unidos, se cultivaron 1.421 hectáreas (3.511 acres) de Kernza, en comparación con las 15.1 millones de hectáreas (37,2 millones de acres) de trigo de invierno, primavera y candeal o duro. El campo de Kernza de Mueller es parte de las casi 40 hectáreas (100 acres) que ha sembrado desde 2018, utilizando el cultivo para mejorar suelos con problemas de drenaje y restablecer la materia orgánica en su granja de Halstead, Kansas, donde también cultiva unas 243 hectáreas (600 acres) de maíz y una cantidad similar de soya.

Mueller señala que la Kernza requiere aproximadamente un tercio del fertilizante que necesita el trigo y, debido a que se siembra solo una vez cada pocos años, se reduce la necesidad de usar maquinaria agrícola que consume combustible. "No solo logramos aprovechar esos acres de forma rentable, sino que también mejoramos ese suelo y generamos beneficios que, esperamos, hagan rentable el cultivo de otras especies en esos mismos campos en el futuro", comentó.

Un informe de la ONU de 2024 advierte que, para 2050, la degradación del suelo podría costarle a la economía mundial más de 20 billones de dólares. El cultivo de plantas perennes es menos perjudicial para el suelo, que actúa como un depósito que captura el carbono de la atmósfera, un gas que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Según los expertos, los cultivos anuales, que dependen de un ciclo de arar, sembrar, cosechar y repetir, dificultan la formación del suelo, un proceso que toma miles de años, y provocan un deterioro acelerado de las tierras agrícolas. Las raíces de las plantas perennes pueden transportar carbono a capas más profundas del suelo, donde es menos probable que se altere, según Laura van der Pol, ecóloga de suelos en The Land Institute.

Además, los suelos con mayor contenido de carbono tienden a ser más beneficiosos para las plantas. "Incorporar plantas perennes a nuestra agricultura parece ser la única opción para preservar el suelo durante generaciones si queremos seguir produciendo alimentos", añadió Van der Pol. "Es difícil imaginar cómo podríamos conservar el suelo y obtener alimentos en abundancia sin recurrir a los cultivos perennes".

Sin embargo, los rendimientos más bajos y la cosecha pueden resultar desafiantes. A nivel mundial, se están realizando programas piloto con cereales perennes para evaluar cómo cultivarlos en diversas regiones, climas y suelos, pero la investigación aún está en etapas iniciales. Uno de los principales retos es el rendimiento de estos cultivos, que se sitúa entre el 20% y el 40% del rendimiento que se obtendría con un cultivo de trigo en la misma área. Esto se debe a que un cultivo perenne necesita destinar energía no solo a la producción de semillas, sino también al desarrollo de raíces profundas que le permitan sobrevivir más de un año.

Los investigadores de la Universidad de Cornell han encontrado que establecer un campo de Kernza puede ser complicado debido a la competencia con las malas hierbas durante el primer año, y están estudiando la densidad de siembra óptima para maximizar el rendimiento. Mueller indicó que las nuevas variedades de Kernza ofrecen mayores rendimientos que las anteriores, aunque la producción puede disminuir a medida que el cultivo envejece. En el caso del arroz perenne, los rendimientos son similares a los de las variedades anuales.

La cosecha de Kernza puede presentar dificultades, ya que el grano es más pequeño que el del trigo, y los agricultores e investigadores aún buscan la mejor manera de adaptar la maquinaria agrícola para evitar daños durante la recolección. No obstante, Ryan observa que los agricultores que enfrentan pérdidas por sequías o inundaciones graves podrían estar motivados a buscar formas de aumentar la resistencia de sus fincas agrícolas.

"Creo que los agricultores, más que otras personas, se dan cuenta de que el clima está cambiando", afirmó. "Ellos incitan a la gente a reflexionar, y siento que están impulsando a otros agricultores a adoptar estas prácticas".

A pesar de que el desarrollo de cereales perennes avanza, existen dificultades relacionadas con el interés de los consumidores, el apoyo federal y la infraestructura de investigación. Aaron Gaeddert, propietario de Prairy, un negocio de comercio minorista en Newton, Kansas, comercializa productos a base de Kernza y desarrolla nuevos alimentos en su cocina experimental. Este grano tiene un sabor más dulce que el trigo y puede utilizarse en productos como mezclas para repostería y cerveza. Generar conciencia sobre la Kernza es un desafío, pero Gaeddert confía en que el interés aumentará a medida que se desarrollen nuevos productos.

"Todavía tenemos clientes habituales que no saben qué es la Kernza, a pesar de que la hemos tenido en nuestras estanterías desde hace tres o cuatro años", agregó. "Realmente creo que hace falta que algunos grandes actores de la industria adopten un nuevo grano como este".

Aunque los agricultores reciben pagos federales de transición y otras ayudas para cultivos tradicionales ante perturbaciones del mercado y aumento de costos de producción, no existe financiación federal para los granos perennes. El valor de las tierras de un agricultor y los préstamos que puede obtener para subsidiar sus operaciones dependen de lo que cultiva.

Brandon Schlautman, un agricultor de Sustain-a-Grain, empresa proveedora de Kernza, menciona que recibe constantes consultas de agricultores interesados en cultivarla, pero rechaza casi todas debido a que el mercado aún no está desarrollado. "Lo que los agricultores realmente necesitan es acceso al producto o al grano en sí", añadió Schlautman. "Y mercados estables que les permitan cultivar Kernza y venderla de manera rentable y sostenible".

Mueller tiene un contrato con Sustain-a-Grain, que le vende semillas de Kernza y le recompra la cosecha a un precio fijo. Este precio garantizado le brinda tranquilidad ante los riesgos que conlleva plantar un cultivo alternativo. A pesar de que el mercado de la Kernza es pequeño, los agricultores que la cultivan pueden recibir un sobreprecio, a veces entre cinco y diez veces el valor de 454 gramos (1 libra) de trigo. Sin embargo, fijar un precio lo suficientemente bajo para abrir un mercado más amplio entre los consumidores es el principal reto.

"El hecho de que tenga potencial para ser rentable, a diferencia de otros cultivos alternativos, también resulta atractivo", concluyó Mueller. "Porque, al fin y al cabo, las ideas son geniales, pero uno necesita ganar dinero si quiere volver a hacerlo el año siguiente".