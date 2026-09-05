Un satélite de rescate se acerca al telescopio Swift de la NASA, pero no puede salvarlo

FOTO: Satélite de rescate se acerca al telescopio condenado de la NASA, aunque no pueda salvarlo

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. — Una nave espacial privada, diseñada como salvavidas para el Observatorio Swift de la NASA, se acercó al telescopio, que está en descenso, y tomó fotografías. Esto ocurrió dos semanas después de que se cancelara oficialmente el rescate.

El satélite, conocido como Link, se acercó a menos de 15 kilómetros de Swift el pasado martes, utilizando sus sensores para recopilar información para la NASA. A pesar de la cercanía, la nave tuvo que alejarse debido a que contaba con poco combustible, según lo informado por Katalyst Space Technologies, la empresa detrás de la operación.

El director ejecutivo de Katalyst, Ghonhee Lee, comentó a la prensa: "Estuvimos tan cerca, pero tan lejos". Aunque la misión de rescate había sido cancelada en agosto, la compañía continuó con el acercamiento como práctica para futuras misiones de servicio a satélites.

Link experimentó un giro incontrolable poco después de despegar hacia el rescate en julio. A pesar de que los controladores de vuelo lograron estabilizar la nave, esto consumió combustible valioso, dejando insuficiente para elevar al telescopio a una órbita más segura.

Lee atribuyó los problemas de Link a la prisa en su desarrollo, explicando que la misión se armó en solo nueve meses, lo que obligó a los ingenieros a utilizar lo que tenían a mano en lugar de esperar piezas específicas.

La NASA invirtió 30 millones de dólares en este intento, considerado un experimento con poco riesgo, aunque ambas partes eran conscientes de la posibilidad de un accidente que generara desechos espaciales.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que aunque el resultado no fue el esperado, estas misiones son necesarias para aprender y mejorar. Destacó que tiene sentido prolongar la vida de naves espaciales valiosas, especialmente si su rescate es menos costoso que su reemplazo.

Link probablemente no tenga suficiente combustible para intentar otro acercamiento a Swift, pero seguirá operando sus brazos robóticos de un metro para proporcionar datos antes de regresar a la atmósfera y desintegrarse en las próximas semanas.

El telescopio Swift, lanzado en 2004, aún tiene algo de tiempo en órbita, dependiendo de la actividad solar. Las intensas tormentas solares han acelerado su descenso, que se encuentra actualmente a 335 kilómetros de altura, la mitad de su órbita original. La NASA estima que Swift podría ingresar a la atmósfera entre octubre y fin de año, y recientemente reanudó observaciones tras un parón para conservar energía.

Además, la NASA está trabajando en una nueva nave espacial que podría ayudar a elevar al Telescopio Espacial Hubble, que también ha visto su órbita descender debido a la actividad solar. Lee comentó que el Hubble aún tiene varios años de vida, por lo que no es una situación inminente.

"El mantenimiento de telescopios antiguos solía ser un concepto muy especializado, y creemos que se volverá cada vez más común", concluyó Lee.