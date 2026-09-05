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Nscale busca $3.5 mil millones en financiamiento previo a su salida a bolsa

Nscale, empresa británica de infraestructura de IA, busca $3.5 mil millones en financiamiento previo a su IPO tras un acuerdo de $45 mil millones con Anthropic.

05/09/2026 | 02:03Redacción Cadena 3

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Nscale, una empresa británica dedicada a la infraestructura de inteligencia artificial, anunció que está en conversaciones para recaudar $3.5 mil millones en financiamiento antes de su salida a bolsa, prevista para finales de este mes. La compañía, que fue fundada hace apenas dos años, ha experimentado un crecimiento significativo en medio del auge de la IA.

Según un informe de Bloomberg, Nscale planea vender $1.5 mil millones en notas convertibles a un grupo de inversores, además de buscar otros $2 mil millones de financiamiento de Nvidia. Este movimiento se produce después de que Nscale firmara un contrato monumental de $45 mil millones con Anthropic, lo que ha elevado su perfil en el competitivo mercado de la IA.

La participación de Nvidia en la ronda de financiamiento anterior fue significativa, ya que la empresa también participó en la ronda de financiamiento de Serie B de Nscale, que recaudó $1.1 mil millones en marzo. Esta ronda fue considerada como la más grande de la historia en Europa para una Serie B, liderada por el fondo de inversión Aker. En su primera ronda de financiamiento, la Serie A, Nscale logró reunir $155 millones en diciembre de 2024.

El interés por las startups de infraestructura de IA ha aumentado, ya que la capacidad de cómputo se ha convertido en un recurso competitivo esencial. Nscale se ha presentado a los inversores con proyecciones de ingresos de aproximadamente $103 mil millones, basadas en contratos firmados con clientes, aunque esta cifra no refleja las ventas actuales.

La compañía también ha estado en el centro de atención por su reciente acuerdo con Anthropic, que se considera un hito en la industria. A medida que el interés por la inteligencia artificial sigue creciendo, Nscale se posiciona como un jugador clave en este ámbito. La expectativa es que, con el nuevo financiamiento, la empresa pueda expandir aún más su alcance y capacidades en el mercado.

TechCrunch intentó contactar a Nscale y Nvidia para obtener comentarios sobre la situación actual y los planes futuros de la empresa.

Lectura rápida

¿Qué está buscando Nscale?
Está buscando recaudar $3.5 mil millones en financiamiento previo a su salida a bolsa.

¿Quién es el socio clave de Nscale?
Nvidia es un socio importante en su financiamiento.

¿Cuánto recaudó en su última ronda?
Recaudó $1.1 mil millones en su ronda de Serie B.

¿Qué contrato significativo firmó Nscale?
Firmó un contrato de $45 mil millones con Anthropic.

¿Cuáles son las proyecciones de ingresos de Nscale?
Proyecta ingresos de aproximadamente $103 mil millones basados en contratos firmados.

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