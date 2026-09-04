Cara de nube: un viaje al pasado que revela secretos y amistades perdidas

Cara de nube es la nueva obra de la editorial BLACKIE BOOKS, que invita a los lectores a sumergirse en un relato de reencuentro y secretos del pasado. El protagonista, Markel, recibe una beca artística que lo lleva a una casa solariega en el norte, donde se enfrenta a una condición: no puede trabajar solo. Para ello, decide contactar a tres amigos de la infancia, con quienes ha perdido el contacto durante años.

Este reencuentro no es solo una oportunidad para revivir viejas amistades, sino también para abordar un proyecto titulado Cara de nube, un nombre que evoca un secreto compartido que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. La obra se convierte en un símbolo de su infancia y de los juegos que compartieron, pero también de la crueldad que puede surgir en esos momentos. El pasado, descrito como un lugar inhóspito y salvaje, se convierte en el escenario donde los personajes deberán enfrentarse a sus recuerdos y a las verdades que han evitado durante años.

La narrativa de Cara de nube se sitúa en un contexto contemporáneo, donde la exploración de la memoria y la amistad se entrelazan con la búsqueda de la identidad. La obra invita a reflexionar sobre cómo los lazos del pasado pueden influir en el presente y cómo el arte puede ser un medio para sanar viejas heridas. En un mundo donde la conexión humana es cada vez más frágil, la historia de Markel y sus amigos resuena con fuerza, recordándonos la importancia de enfrentar lo que hemos dejado atrás.

La novela, que se publicará en 2026, promete ser un viaje emocional que desafía a los lectores a mirar hacia su propio pasado y a considerar cómo los secretos pueden moldear nuestras vidas. Con una prosa envolvente y personajes complejos, Cara de nube se perfila como una lectura imprescindible para quienes buscan una historia que combine nostalgia, amistad y la exploración de los oscuros rincones de la memoria.

Ficha del libro: