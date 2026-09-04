Diminuto cosmos: la antología poética de Ana Rossetti que abarca más de cuatro décadas

Ana Rossetti es una de las voces más destacadas de la poesía española contemporánea, y su nueva antología, "Diminuto cosmos", es una invitación a explorar su trayectoria literaria desde 1980 hasta 2022. Con una escritura versátil y audaz, Rossetti ha sabido reinventarse a lo largo de las décadas, abordando temas como el erotismo, la ironía y la reflexión sobre el amor y la injusticia social.

Desde su debut con "Los devaneos de Erato" en 1980, la autora ha dejado una huella indeleble en el panorama poético. Su obra ha evolucionado, pasando por diferentes etapas que se reflejan en títulos como "Indicios vehementes" (1985) y "Yesterday" (1988), donde el erotismo y la ironía son protagonistas. En "Devocionario" (1986), Rossetti profundiza en su cosmovisión, explorando la relación entre la poesía y los códigos de la religión católica, un tema que ha sido recurrente en su obra.

Con el tiempo, su poesía se ha vuelto más introspectiva y crítica. Obras como "Punto umbrío" (1995) y "Llenar tu nombre" (2008) muestran una meditación profunda sobre el amor y un ejercicio metapoético que invita a la reflexión. En sus trabajos más recientes, como "El mapa de la espera" (2010) y "Deudas contraídas" (2016), Rossetti alza su voz contra las injusticias sociales y las violencias que afectan al mundo contemporáneo, convirtiéndose en una voz necesaria en la literatura actual.

"Diminuto cosmos" no solo es una recopilación de su producción poética, sino un testimonio de su evolución como autora y de los cambios temáticos que ha abordado a lo largo de su carrera. Esta antología es un verdadero viaje a través de un universo poético que invita a los lectores a sumergirse en la riqueza de su lenguaje y en la profundidad de sus reflexiones.

La obra, publicada por CÁTEDRA en 2026, se presenta como una oportunidad única para conocer la obra de Ana Rossetti y apreciar su contribución a la poesía contemporánea. Con un estilo que combina la belleza del verso con una crítica social aguda, Rossetti se reafirma como una de las grandes voces de la literatura en español.

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