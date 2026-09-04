Chocó con un colectivo y descubrieron que la moto había sido robada: dos detenidos en pleno centro
El conductor de 26 años fue trasladado al HECA luego del impacto ocurrido en Santiago y Santa Fe. El propietario del rodado se presentó en el lugar y aseguró que se lo habían sustraído horas antes.
04/09/2026 | 06:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El accidente ocurrió en la esquina de Santiago y Santa Fe.
Un motociclista de 26 años terminó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) tras protagonizar un choque con un colectivo de la línea 107 en la esquina de Santiago y Santa Fe. El siniestro ocurrió este jueves y, por causas que se investigan, la moto impactó contra el interno 4669 de la empresa de transporte.
Al arribar el personal policial, encontró al conductor de la Honda Wave 110 tendido sobre la calzada. Una ambulancia de Emerger lo trasladó al HECA para recibir atención médica. El chofer del colectivo, de 43 años, también quedó aprehendido en el marco de la investigación por lesiones culposas en accidente de tránsito.
En medio del procedimiento, un hombre de 47 años se presentó y reconoció la motocicleta como de su propiedad. Según manifestó, el rodado había sido sustraído durante las primeras horas del día. Ante esta situación, el conductor de la moto también fue aprehendido y ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras el vehículo fue recuperado y trasladado a la Comisaría 2ª por razones de jurisdicción.
Lectura rápida
¿Quién estuvo involucrado en el accidente? Un motociclista de 26 años y el chofer de un colectivo de 43 años.
¿Qué ocurrió el sábado? Un choque entre una moto y un colectivo de la línea 107 en la esquina de Santiago y Santa Fe.
¿Dónde fue trasladado el motociclista? Al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
¿Cómo se relaciona el motociclista con la moto? La moto fue reconocida por su propietario como sustraída.
¿Por qué fueron aprehendidos ambos conductores? Por lesiones culposas en accidente de tránsito y por la sustracción de la motocicleta.