Chocó con un colectivo y descubrieron que la moto había sido robada: dos detenidos en pleno centro

Un motociclista de 26 años terminó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) tras protagonizar un choque con un colectivo de la línea 107 en la esquina de Santiago y Santa Fe. El siniestro ocurrió este jueves y, por causas que se investigan, la moto impactó contra el interno 4669 de la empresa de transporte.

Al arribar el personal policial, encontró al conductor de la Honda Wave 110 tendido sobre la calzada. Una ambulancia de Emerger lo trasladó al HECA para recibir atención médica. El chofer del colectivo, de 43 años, también quedó aprehendido en el marco de la investigación por lesiones culposas en accidente de tránsito.

En medio del procedimiento, un hombre de 47 años se presentó y reconoció la motocicleta como de su propiedad. Según manifestó, el rodado había sido sustraído durante las primeras horas del día. Ante esta situación, el conductor de la moto también fue aprehendido y ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras el vehículo fue recuperado y trasladado a la Comisaría 2ª por razones de jurisdicción.