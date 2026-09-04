Se conocieron nuevos detalles sobre la muerte a los 33 años de Carla Jeffery, la estrella de Disney

La familia de Carla Jeffery, la actriz conocida por su rol en las películas juveniles de Disney, desmintió rumores que circularon tras su fallecimiento y aclaró que no existe ninguna investigación policial ni indicios de delito relacionados con su muerte.

Jeffery murió el martes a los 33 años. Aunque las causas aún no fueron determinadas, sus familiares hablaron con el medio TMZ y negaron de manera categórica que el deceso esté vinculado al consumo de sustancias. “Ella no consumía drogas”, afirmaron.

El forense a cargo del caso indicó que la autopsia todavía no fue procesada y que tanto la causa como la forma preliminar de la muerte permanecen pendientes. Serán los propios familiares quienes divulguen más información una vez que cuenten con los resultados oficiales.

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Campaña para cubrir los gastos del sepelio

En las últimas horas, la familia de la actriz publicó un pedido de ayuda en la plataforma GoFundMe para afrontar los costos del funeral y el entierro. El objetivo es recaudar 40 mil dólares; hasta el momento se reunieron cerca de 5 mil.

En el mensaje, los familiares describieron el momento como “increíblemente doloroso y difícil” y señalaron que la pérdida también generó un estrés financiero inesperado.

Quién era Carla Jeffery

Nacida el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Carla Jeffery comenzó a trabajar desde muy joven en series y películas. Participó en producciones como Chica XXL, iCarly, Southland, Torchwood, Super Fun Night, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend, Scream Queens y American Vandal.

Su mayor reconocimiento llegó en 2018, cuando interpretó a Bree en la franquicia Z-O-M-B-I-E-S, junto a Milo Manheim, Meg Donnelly, Trevor Tordjman y Kylee Russell. Repitió el personaje en las secuelas de 2020 y 2023.

Su agencia de representantes, Alexanders Talent Management, expresó su pesar en un comunicado: “Tenemos el corazón roto al lamentar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery. Durante más de 20 años formó parte de nuestra familia y verla crecer desde una joven talentosa hasta la hermosa y vibrante mujer y actriz en la que se convirtió fue un privilegio”.

El deceso de la actriz generó conmoción en el ámbito de Hollywood y entre el público adolescente que la acompañó a lo largo de su carrera en Disney. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, la familia pidió respeto en medio del duelo.