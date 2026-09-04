Choque entre dos camiones a la altura de San Pedro: hay demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires

Un choque por alcance entre dos camiones se produjo en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 175, en jurisdicción de San Pedro, mano hacia Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, la calzada quedó parcialmente bloqueada y se generó una importante congestión. Uno de los vehículos involucrados pertenece a Vía Cargo.

Uno de los camioneros quedó atrapado dentro de la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos de San Pedro, que trabajaron durante la madrugada junto a una ambulancia de la zona. Según relató Eduardo, un oyente de Cadena 3 Rosario que circulaba por el lugar, la circulación comenzó a avanzar nuevamente, aunque a paso muy lento: “Tardé 20 minutos para hacer un kilómetro”.

El hombre, que trabaja en servicios de micros de larga distancia, advirtió además sobre una situación que observa con frecuencia en las rutas: “El 90% de los accidentes, yo creo que el 90% de los accidentes son por el celular”. En ese sentido, sostuvo que es habitual ver a conductores de camiones utilizando el teléfono mientras circulan y remarcó la importancia de mantener una distancia de seguridad, especialmente por el peso de los vehículos de gran porte.

Entrevista de Hernán Funes.