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Choque entre dos camiones a la altura de San Pedro: hay demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires

Bomberos debieron rescatar a uno de los choferes, que había quedado atrapado en la cabina, mientras se registran largas filas y circulación a paso de hombre.

04/09/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Accidente en la Autopista Rosario Buenos Aires en la zona de San Pedro.

FOTO: Accidente en la Autopista Rosario Buenos Aires en la zona de San Pedro.

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Un choque por alcance entre dos camiones se produjo en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 175, en jurisdicción de San Pedro, mano hacia Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, la calzada quedó parcialmente bloqueada y se generó una importante congestión. Uno de los vehículos involucrados pertenece a Vía Cargo.

Uno de los camioneros quedó atrapado dentro de la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos de San Pedro, que trabajaron durante la madrugada junto a una ambulancia de la zona. Según relató Eduardo, un oyente de Cadena 3 Rosario que circulaba por el lugar, la circulación comenzó a avanzar nuevamente, aunque a paso muy lento: “Tardé 20 minutos para hacer un kilómetro”.

El hombre, que trabaja en servicios de micros de larga distancia, advirtió además sobre una situación que observa con frecuencia en las rutas: “El 90% de los accidentes, yo creo que el 90% de los accidentes son por el celular”. En ese sentido, sostuvo que es habitual ver a conductores de camiones utilizando el teléfono mientras circulan y remarcó la importancia de mantener una distancia de seguridad, especialmente por el peso de los vehículos de gran porte.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista Rosario-Buenos Aires? Un choque por alcance entre dos camiones causó congestión y bloqueo parcial de la calzada.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente? Dos camiones, uno de los cuales pertenece a Vía Cargo, y un camionero que quedó atrapado.

¿Cuándo sucedió el accidente? Durante la madrugada, según el testimonio de un oyente.

¿Dónde se produjo el choque? En la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 175, en San Pedro.

¿Cómo se resolvió la situación del camionero atrapado? Fue rescatado por los bomberos de San Pedro y una ambulancia de la zona.

¿Por qué se producen muchos accidentes, según un testigo? Se atribuyen al uso del celular por parte de los conductores de camiones.

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