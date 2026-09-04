La NHTSA investiga el despliegue del Cybercab de Tesla tras su lanzamiento en Austin

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos abrió una investigación sobre el Cybercab de Tesla, que fue lanzado en las calles de Austin, Texas, sin volante ni pedales. Esta decisión se tomó horas después del inicio de las operaciones del vehículo, que desafía las normas de seguridad vehicular.

La NHTSA anunció el viernes que había iniciado la pesquisa para examinar el proceso y los datos técnicos que Tesla utilizó para certificar el Cybercab como conforme a los estándares de seguridad. Tradicionalmente, los fabricantes de automóviles son responsables de auto-certificar el cumplimiento de sus vehículos con las normas de seguridad federal.

El organismo regulador destacó que la investigación se centrará en cómo Tesla determinó que ciertas normas no eran aplicables al Cybercab, un aspecto crítico para su futura comercialización. Este tipo de indagatoria no es nuevo; en 2022, Zoox, una empresa de vehículos autónomos propiedad de Amazon, también se enfrentó a un proceso similar tras auto-certificar su robotaxi sin controles tradicionales.

En ese caso, la NHTSA solicitó información adicional a Zoox y posteriormente lanzó una auditoría formal. Aunque Zoox se encontraba en una fase de pruebas en ese momento, la investigación ralentizó su camino hacia la comercialización. En 2025, la NHTSA otorgó a Zoox una exención que le permitió demostrar su tecnología, aunque no operar comercialmente.

El pasado julio, Zoox recibió la aprobación final para esa exención, eliminando uno de los últimos obstáculos regulatorios antes de lanzar su servicio de robotaxi en Las Vegas. Sin embargo, la exención impuso límites, permitiendo que la compañía añadiera 2,500 vehículos anualmente a su flota comercial durante dos años.

En cuanto a Tesla, su futuro en este ámbito es incierto. La empresa se encuentra en un momento crucial, ya que debe navegar por un proceso regulatorio que podría ser largo y complicado. La NHTSA no ha indicado si Tesla enfrentará un proceso similar al de Zoox, pero la presión está sobre la compañía para demostrar que su innovador vehículo es seguro.