El impacto de la inteligencia artificial en la seguridad de las startups: un nuevo estudio revela la realidad

La inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente el panorama de las compras en las empresas, llevando a un cambio significativo en la forma en que las startups abordan la seguridad y el crecimiento. Un estudio reciente de Madrona revela que, mientras el 74% de los profesionales de TI encuestados planea aumentar sus presupuestos para IA en el próximo año, menos de la mitad de los proyectos de IA logran pasar a producción.

Este cambio en el comportamiento de compra se ha visto impulsado por la promesa de la IA, con las empresas proyectando gastar $4.25 billones en tecnología para 2026, según predicciones de IDC. Sin embargo, la implementación efectiva de estas tecnologías sigue siendo un desafío. En un informe anterior de MIT, se indicó que el 95% de los proyectos de IA en las empresas habían fracasado en términos de retorno de inversión (ROI).

El informe de Madrona destaca que, a pesar de que las empresas están dispuestas a invertir en tecnología de IA, muchas de ellas no están comprometidas a largo plazo con los proveedores. Alrededor del 77% de las empresas revisan a sus proveedores de IA cada seis meses, lo que genera una dinámica de "rápido ingreso y salida" que contrasta con los contratos a largo plazo típicos de las soluciones SaaS tradicionales.

Esta falta de compromiso a largo plazo puede tener implicaciones significativas para las startups, que a menudo dependen de ingresos recurrentes anuales (ARR) para demostrar su crecimiento. A pesar de que el mercado de IA ha sido prometedor, las startups enfrentan el reto de asegurar contratos duraderos con sus clientes empresariales. La investigación de Andreessen Horowitz indica que más de la mitad de los compradores de IA prefieren tarifas basadas en el trabajo producido en lugar de un modelo de pago por uso, lo que resalta la necesidad de que las startups adapten sus estrategias de precios.

En resumen, aunque la IA está abriendo nuevas oportunidades para las startups, también está creando un entorno más incierto en términos de ingresos y seguridad. La pregunta ahora es si las empresas volverán a sus hábitos de compra a largo plazo o si este nuevo enfoque de prueba y error se convertirá en la norma.