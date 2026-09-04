Estados Unidos investiga ataque aéreo en una boda en Irán que dejó varios muertos

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que el país está llevando a cabo una investigación sobre un ataque que, según las autoridades iraníes, tuvo lugar en una boda en el sur de Irán. Este incidente ha reavivado el debate sobre las víctimas civiles a raíz de las operaciones militares estadounidenses en la región.

"Lo estamos investigando, ya que obviamente nos importa. Queremos saber", afirmó Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Si cometemos errores, de nuevo, esto es una gran diferencia entre nosotros e Irán: Cuando nuestro Ejército comete errores, aprende de ellos para intentar mejorar", añadió el vicepresidente.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, confirmó el miércoles que el Ejército está investigando los reportes del ataque que impactó en la celebración nupcial.

Los medios de comunicación iraníes reportaron que el ataque, atribuido a Estados Unidos, ocurrió la noche del martes y golpeó una celebración de boda en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgán, causando al menos cuatro muertes y 68 heridos.

Según los informes, un misil estadounidense impactó en una vivienda donde se había reunido un grupo de personas para celebrar la boda de la hija de un pescador.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, calificó el ataque como "un intento desesperado de Estados Unidos por esconder su fracaso".

Cabe recordar que el 28 de febrero, en el primer día de la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un ataque aéreo impactó en una escuela secundaria para niñas en Minab, en el sur de Irán, resultando en 186 muertes, la mayoría de ellas infantes, según fuentes oficiales iraníes. Investigaciones posteriores sugieren que un misil Tomahawk estadounidense fue el utilizado en dicho ataque.