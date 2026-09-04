El precio del diésel en EE.UU. alcanza un récord de 5,85 dólares por galón debido a la guerra con Irán

FOTO: Diésel alcanza récord de 5,85 dólares en EEUU por la guerra con Irán y el suministro de combustible

CHICAGO — El precio del gasóleo alcanzó un nuevo récord en Estados Unidos el pasado viernes, al llegar a un promedio de 5,85 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez. Este aumento se produce en medio de la guerra con Irán, que lleva ya seis meses y sigue afectando el flujo mundial de combustible.

El incremento en el costo del diésel tiene repercusiones significativas, ya que este combustible es utilizado en diversas redes de transporte de mercancías y reparto. Como resultado, el aumento de precios se traduce en mayores costos de transporte para una amplia variedad de bienes de uso cotidiano. La escalada en los precios del combustible está elevando las facturas de empresas en distintos sectores, y algunas de ellas ya han trasladado estos costos a los consumidores mediante cargos adicionales en pedidos online y envíos por correo. Esto podría reflejarse en un aumento de precios en los estantes de las tiendas.

Una de las áreas más afectadas es el pasillo de comestibles, especialmente en productos como frutas, verduras, carne y otros alimentos perecederos que requieren un transporte frecuente. Estos productos también dependen de maquinaria agrícola que utiliza diésel para su cosecha. El impacto total de estos costos podría tardar un tiempo en verse reflejado en los precios finales al consumidor.

No obstante, los expertos advierten que los aumentos de precios podrían intensificarse cuanto más tiempo se mantenga elevado el costo del diésel. Además, este fenómeno afecta a una variedad de productos que son transportados por camiones, trenes y buques que utilizan diésel, incluyendo ropa, cosméticos, muebles y más.