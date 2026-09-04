Medios británicos reflejan la cadena nacional de Milei sobre las Islas Malvinas

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) — Medios de comunicación británicos han informado sobre la reciente cadena nacional en la que el presidente Javier Milei abordó la situación de las Islas Malvinas. En sus coberturas, coincidieron en resaltar que el mandatario argentino criticó a las empresas petroleras que planean extraer recursos en ese territorio, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

La BBC tituló: "El líder argentino afirma que las empresas petroleras que operan en las islas Malvinas se enfrentan a sanciones", y comenzó su artículo mencionando que "Milei ha intensificado las tensiones con el Reino Unido por las Islas Malvinas". En su análisis, la cadena británica indicó que el presidente argentino afirmó que los "vientos de cambio" favorecen la reivindicación de Argentina sobre las islas, especialmente ante señales de que Estados Unidos podría reconsiderar su postura neutral en el asunto.

A lo largo de su artículo, la BBC desglosa el discurso de Milei, y finaliza mencionando que está solicitando comentarios al gobierno británico sobre las declaraciones del presidente argentino.

The Telegraph

Por su parte, The Telegraph informó que "Argentina impondrá sanciones a las perforaciones petroleras en las costas de las Malvinas". Este medio también destacó que Milei aludió a la "crisis" económica y migratoria que atraviesa Gran Bretaña, considerándolo un factor a favor de la reivindicación argentina sobre el archipiélago. Además, subrayó que las palabras de Milei "amenazan con una disputa con (Andy) Burnham, primer ministro británico".

Mirror

The Mirror también se hizo eco del mensaje presidencial, enfocándose en la reafirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre el territorio insular. En su cobertura, el medio tituló: "Javier Milei declara que 'las Malvinas son argentinas'" y detalló que el presidente anticipó un paquete de sanciones económicas y administrativas que afectarán el funcionamiento del enclave y a quienes operan en la región.

Además, el medio británico subrayó la posible reunión entre los mandatarios del Reino Unido y Estados Unidos, indicando que "se espera que Trump y Burnham se reúnan por primera vez en la Asamblea General de la ONU dentro de unas semanas, y lo que está en juego no es insignificante".