Nepal: rescatan con vida a dos trabajadores tras 9 días atrapados en un túnel de hidroeléctrica

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- Dos hombres que permanecían atrapados en uno de los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A tras el colapso glaciar en Nepal, lograron ser rescatados en la mañana de este viernes y ahora las autoridades buscan a contrarreloj a al menos 42 personas que podrían seguir con vida en los pasadizos subterráneos de la planta.

Identificados como Sanjaya Shah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, son los primeros trabajadores rescatados de dichos túneles donde los rescatistas oyeron las voces de otros hombres atrapados, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Los supervivientes, quienes aseguraron que hay más personas vivas, fueron evacuados en camilla, cubiertos de lodo, después de que los equipos de rescate lograran ingresar por un pequeño orificio en el túnel de más de 4 kilómetros. Ambos fueron trasladados al Hospital Militar Birendra en Katmandú.

Sah, capataz mecánico oriundo del distrito de Saptari, en el este de Nepal, se encuentra en condición estable, mientras que Maharjan, supervisor mecánico de Katmandú, se encuentra en estado crítico y permanece en cuidados intensivos, según informó la Oficina del Primer Ministro de Nepal.

Medios internacionales indicaron que los equipos de emergencia en el lugar mantienen la esperanza de encontrar más personas con vida. Asimismo, las operaciones son complicadas, ya que los rescatistas excavan manualmente.