Los siete propósitos de Oliver Grayson: amor y caos en Liberty Haven

Oliver Grayson ha experimentado un torbellino emocional en los últimos meses, un caos que lo ha llevado a un punto de inflexión en su vida. Tras una serie de acontecimientos que lo desestabilizaron, regresa a Liberty Haven con una renovada determinación y una lista de propósitos que espera cumplir. Este regreso no solo es físico, sino también emocional, ya que Oliver ha aprendido a identificar lo que realmente desea y está dispuesto a luchar por ello.

Por otro lado, Casey Adams, quien no esperaba que el desorden de su vida se intensificara al romper sus propias reglas, se encuentra lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Después de tres semanas de introspección y dolor, Casey se da cuenta de que necesita regresar a su plan original para sanar su corazón. Sin embargo, el amor y el deseo son fuerzas poderosas que a menudo desafían cualquier lista de mandamientos.

Este libro, que se inscribe en el género de la romántica erótica, explora temas universales como el amor, la lucha interna y la búsqueda de la identidad. La obra, publicada por CROSSBOOKS en 2026, está dirigida a un público juvenil a partir de los 14 años, lo que la convierte en una lectura relevante para la adolescencia contemporánea, donde las emociones y los desafíos son intensos y a menudo contradictorios.

La narrativa de Los siete propósitos de Oliver Grayson invita a reflexionar sobre las promesas que hacemos y cómo, a veces, el corazón tiene su propia agenda. A medida que los personajes navegan por sus deseos y expectativas, los lectores pueden verse reflejados en sus luchas, lo que añade una capa de conexión emocional a la historia. En un mundo donde el caos puede ser el catalizador de un nuevo comienzo, esta novela se presenta como un recordatorio de que, a veces, es en la desorganización donde encontramos nuestro verdadero camino.

**Ficha del libro**

Género: Romántica, erótica

Editorial: CROSSBOOKS

Año de edición: 2026

ISBN: 9788408321538

ISBN digital: 9788408321590

Idioma: Español