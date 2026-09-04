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Orlanda: la búsqueda de identidad y libertad en un cuerpo ajeno

Aline, una profesora de literatura, se enfrenta a su voz interior y a un deseo de transformación que la llevará a vivir una vida completamente diferente.

04/09/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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Orlanda: la búsqueda de identidad y libertad en un cuerpo ajeno

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En el nuevo libro de ALIANZA (VOCES), titulado Orlanda, la autora nos presenta a Aline, una profesora de literatura atrapada en un mundo de orden y monotonía. Sin embargo, en su interior, una voz rebelde y sexualmente aventurera clama por salir. Esta dualidad entre lo que es y lo que desea ser se convierte en el eje central de la narrativa, que explora la búsqueda de identidad y la liberación personal.

La historia comienza cuando Aline siente un profundo anhelo de transformarse, de experimentar la vida a través de otra identidad. Este deseo se intensifica al conocer a un joven rubio llamado Lucien, quien representa todo lo que ella anhela: libertad, pasión y aventura. En un giro sorprendente, Aline se convierte en Lucien, dando vida a su alter ego, Orlanda. Esta metamorfosis no solo desafía las normas sociales, sino que también permite a Aline explorar su propia sexualidad y deseos reprimidos.

La obra, publicada en 2026, se inscribe dentro del género de ficción literaria y se destaca por su estilo audaz y provocador. La autora invita al lector a reflexionar sobre las limitaciones que la sociedad impone a la identidad de género y la búsqueda de la autenticidad. La transformación de Aline en Orlanda es un viaje hacia la autoaceptación y la liberación de los miedos que la han mantenido cautiva durante años.

La relevancia de Orlanda en la actualidad es innegable. En un mundo donde las discusiones sobre identidad de género y libertad personal son cada vez más prominentes, la novela ofrece una mirada fresca y desafiante sobre estos temas. La historia de Aline y su alter ego resuena con aquellos que han sentido la presión de conformarse a las expectativas sociales, invitando a una reflexión profunda sobre la autenticidad y el deseo.

En conclusión, Orlanda no solo es una novela sobre la transformación personal, sino también un llamado a la libertad de ser uno mismo. La autora logra capturar la esencia de la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, haciéndonos cuestionar quiénes somos realmente y quiénes deseamos ser.

EditorialALIANZA (VOCES)
GéneroFicción literaria
Año de edición2026
ISBN9791370093020
ISBN digital9791370093037
IdiomaEspañol

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